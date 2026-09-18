TVS Motor बढ़ाएगी EV क्षमता, 3 महीने में हर महीने 50 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने की तैयारी

TVS Motor Company अगले तीन महीनों में अपनी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाकर हर महीने 50,000 से ज्यादा करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की मौजूदा EV क्षमता करीब 40,000-45,000 यूनिट मंथली है। चौथी तिमाही तक इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद है।

TVS Motor के भारत में टू-व्हीलर कारोबार के प्रमुख गौरव गुप्ता ने बीते गुरुवार को कहा कि क्षमता बढ़ाने की रफ्तार काफी हद तक सप्लायर्स की क्षमता सुधारने पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा, “बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे सप्लायर्स अपनी क्षमताओं को कितना बढ़ा पाते हैं।”

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अगस्त में EV रजिस्ट्रेशन 90% बढ़े

क्षमता विस्तार ऐसे समय हो रहा है जब TVS Motor की EV बिक्री में तेज बढ़ोतरी दिख रही है। अगस्त में कंपनी ने 48,938 इलेक्ट्रिक स्कूटर रजिस्टर किए, जो पिछले साल के इसी महीने के 25,646 यूनिट से 90% ज्यादा हैं। दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी Bajaj Auto ने अगस्त में 41,114 EV रजिस्ट्रेशन दर्ज किए।

गौरव गुप्ता के मुताबिक भारत में इंडस्ट्री की EV पैठ अब करीब 10% हो गई है, जबकि एक साल पहले यह लगभग 6.7% थी। पिछले तीन महीनों में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की पैठ 10.5% से 11% के बीच रही है।

उन्होंने कहा कि EV को लेकर बाजार में अच्छी रफ्तार दिख रही है। उनके मुताबिक मिडिल ईस्ट संकट के दौरान ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका ने भी लोगों को EV को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, “हम EV ट्रेंड को लेकर बुलिश हैं।”

ICE और EV दोनों में बाजार बढ़ा

अप्रैल से अगस्त के बीच इंडस्ट्री के ICE और EV टू-व्हीलर वॉल्यूम में सालाना आधार पर 17.6% की बढ़ोतरी हुई। इसमें ICE टू-व्हीलर्स 13.6% और EVs 72.4% बढ़े।

गौरव गुप्ता ने यह भी कहा कि ग्राहक अब ज्यादा प्रीमियम और टॉप-एंड वेरिएंट की ओर बढ़ रहे हैं। TVS Motor की ICE और EV को मिलाकर बाजार हिस्सेदारी करीब 19.9% है।