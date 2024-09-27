Meta AI: जॉन सीना की आवाज में चैटबॉट, 'नीला गोला' का नया अनुभव

Artificial Intelligence Chatbot 'Meta AI' को एक नए अंदाज में पेश करने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनी ने WWE चैंपियन जॉन सीना समेत कुछ मशहूर एक्टर्स से डील की है। जो अब मेटा एआई चैटबॉट फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप पर इन सेलिब्रिटीज की आवाज में बात करेगा, जिससे चैटबॉट का अनुभव और भी दिलचस्प बन जाएगा। इसके साथ Meta AI Voice Chat नीला गोला का नया ऑप्शन दिया है। अब हम जानते है कि आखिर ये है क्या?

Meta AI Voice Chat: नीला गोला क्या है?

वॉट्सऐप पर एक ‘नीला गोला’ दिखेगा, जो Meta AI का शॉर्टकट है। यह AI चैटबॉट फेसबुक, इंस्टाग्राम, और वॉट्सऐप पर उपलब्ध होगा। Meta AI आपके सवालों का जवाब देने के साथ-साथ आर्टिकल और ईमेल लिखने में भी मदद करेगा। इससे भी खास बात है कि अब Meta AI WWE चैंपियन John Cena की आवाज में बात करेगा।

किन-किन सेलिब्रिटीज की आवाजें होंगी ?

John Cena के अलावा, अब Meta ने Judi Dench, Kristen Bell, Awkwafina और keegan-michael के साथ भी डील की है। यानी, अब यूजर्स इन मशहूर सेलिब्रिटीज की आवाज में Meta AI का अनुभव ले सकेंगे। इसके साथ-साथ, मेटा द्रारा एक सामान्य आवाज का भी विकल्प देगी।

Meta का पहला AR चश्मा

इस साल के 'कनेक्ट' इवेंट में मेटा अपने पहले ऑग्मेंटेड रियलिटी (AR) चश्मे से भी पर्दा उठा सकती है। इसके अलावा, रे-बैन मेटा स्मार्ट ग्लास जैसे उत्पादों के रोडमैप पर भी चर्चा हो सकती है। यह Meta AI का पहला ऑडियो वर्जन होगा जो ऐसे प्रोडक्ट्स में शामिल होगा।

कब मिलेगा वॉयस मोड फीचर?

सेलिब्रिटीज की आवाज वाला यह फीचर इस हफ्ते अमेरिका और अन्य इंग्लिश-स्पीकिंग देशों में रोल आउट किया जाएगा। इससे पहले, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम पर जॉन सीना के साथ एक प्रोमोशनल वीडियो शेयर किया था।अब मेटा AI चैटबॉट के साथ इंटरैक्शन और भी मजेदार और असली जैसा लगेगा, जहां आप अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी की आवाज में जवाब पा सकेंगे जो सुनने में काफी मजेदार होने वाला है।