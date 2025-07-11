विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड (Vishal Fabrics Ltd) ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि कंपनी ने पहले जो आंकड़े भेजे गए थे, उनमें टाइपिंग की गलती हो गई थी। इस बात को खुद मानते हुए कंपनी ने बीएसई (BSE) को सही डिटेल भेज दी है। ये सुधार होते ही शेयर में हलचल देखने को मिली और कंपनी का स्टॉक आज ₹37.43 प्रति शेयर के रेट पर बंद हुआ।

शेयरहोल्डिंग डेटा में हुई थी गलती

8 जुलाई को कंपनी की फंड जुटाने वाली कमेटी की मीटिंग हुई थी। इसके बाद जो जानकारी BSE को भेजी गई थी, उसमें बताया गया था कि Elysian Wealth Fund की कंपनी में हिस्सेदारी 0% है। लेकिन अब कंपनी ने कहा है कि असल में यह 3.31% थी।

सुधार के बाद ये भी बताया गया कि जब कंपनी फंड रेज करेगी और वॉरंट्स को शेयर में बदलेगी, तब Elysian Wealth Fund की हिस्सेदारी 6.89% हो जाएगी।

शेयर में दिखी हलचल

आज यानी 10 जुलाई को बीएसई पर विशाल फैब्रिक्स का शेयर ₹37.43 पर बंद हुआ, जो पिछले कुछ दिनों की तुलना में मजबूत क्लोजिंग मानी जा रही है। अब निवेशक इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि आगे कंपनी कैसे फंड जुटाती है और शेयर किस दिशा में जाता है।

मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कंपनी आगे भी इसी तरह पारदर्शिता के साथ काम करती रही और फंड रेजिंग प्लान साफ-सुथरा रहा, तो शेयर में और तेजी देखने को मिल सकती है।