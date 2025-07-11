scorecardresearch
बिटकॉइन ने पार किया $1.17 लाख का रिकॉर्ड, ट्रंप सरकार और बड़े इन्वेस्टर्स से आई जबरदस्त तेजी

क्रिप्टो करेंसी (Cryptocurrency) की दुनिया में एक बार फिर हलचल मच गई है। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी बिटकॉइन (Bitcoin) ने पहली बार $117,000 का आंकड़ा पार कर लिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 11, 2025 16:46 IST
Bitcoin Rate all time high level
आज एक बिटकॉइन का रेट 1 करोड़ के पार पहुंच गया. ()

क्रिप्टो करेंसी (Cryptocurrency) की दुनिया में एक बार फिर हलचल मच गई है। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी बिटकॉइन (Bitcoin) ने पहली बार $117,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। आज सुबह 11 बजे तक बिटकॉइन की कीमत $117,863.18 पहुंच गई, यानी पिछले 24 घंटों में इसमें 6.13% की बढ़त दर्ज की गई है।

ट्रंप सरकार और बड़े इन्वेस्टर्स ने बढ़ाया भरोसा

CoinSwitch के को-फाउंडर आशीष सिंघल ने कहा कि बिटकॉइन का नया ऑल-टाइम हाई दिखाती है कि अब लोगों का भरोसा क्रिप्टो में और मजबूत हो रहा है। अमेरिका में ट्रंप सरकार के पॉजिटिव संकेत और संस्थागत निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी इस तेजी के पीछे का बड़ा कारण है।

मार्च 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक क्रिप्टो रिजर्व बनाने का आदेश भी जारी किया था। इससे यह साफ हो गया कि अमेरिका अब डिजिटल एसेट्स को सीरियसली ले रहा है।

अब तक 24% चढ़ चुका है Bitcoin

इस साल की शुरुआत से अब तक बिटकॉइन 24% ऊपर चढ़ चुका है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह तेजी सिर्फ कीमतों की नहीं बल्कि इस बात की है कि क्रिप्टो अब एक एसेट क्लास बनता जा रहा है।

बिटकॉइन के साथ-साथ दूसरी बड़ी डिजिटल करेंसी Ethereum भी 8.66% उछलकर $3,022.21 पर पहुंच गई है। वहीं XRP 7% बढ़कर $2.59, Cardano में 12.58%, Sui में 11.85%, Avalanche में 8.53% और Hedera में 13.69% की बढ़त देखी गई। मशहूर meme coins जैसे Dogecoin और Shiba Inu ने भी 9.66% और 8.87% की छलांग लगाई है।

बाजार में आया 165 अरब डॉलर का नया पैसा

CoinDCX की रिसर्च टीम के अनुसार सिर्फ 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट कैप में $165 बिलियन का इजाफा हुआ है। वहीं, $415 मिलियन की शॉर्ट पोजिशन्स क्लोज हो चुकी हैं।

बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ताइवानी डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है। इतना ही नहीं, अब बिटकॉइन के 74% हिस्से पर लॉन्ग-टर्म होल्डर्स का कंट्रोल है, जो 15 साल में सबसे ज्यादा है।
 

