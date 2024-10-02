Lava Agni 3: भारत का पहला दो स्क्रीन वाला दमदार स्मार्टफोन, जानें कीमत और फीचर्स!

Smartphone with Two screens

Lava Agni 3 की सबसे बड़ी खासियत है इसकी दो डिस्प्ले। मुख्य डिस्प्ले के अलावा, इस फोन में एक दूसरा डिस्प्ले कैमरे के साथ पीछे की तरफ दिया गया है, जो Xiaomi के Mi 11 Ultra की याद दिलाता है। पीछे का डिस्प्ले 1.74 इंच का है और इसे सेल्फी, कॉल का जवाब देने और नोटिफिकेशन देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

powerful processor

Lava ने इस फोन में MediaTek Dimensity 7300X चिपसेट का उपयोग किया है, जो इसे शानदार परफॉरमेंस देता है। यह वही चिपसेट है जो Motorola Razr 50 में भी मिलता है। इसके अलावा, Lava Agni 3 में एक खास बटन दिया गया है जिसे आप अपनी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि iPhone 15 Pro और iPhone 16 में होता है।

Camera and Display Features

इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला बड़ा और बेहतरीन डिस्प्ले है, जिससे यूजर्स को एक शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। कैमरा की बात करें तो, इसमें तीन कैमरे हैं, जिनमें से एक 50MP का मेन कैमरा है जो OIS सपोर्ट के साथ आता है। Lava ने इस फोन में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट दिया है, जिससे ऑडियो क्वालिटी बेहतरीन होगी।

Price and Availability

Lava Agni 3 की कीमत 30,000 रुपये से कम रखी गई है, जो इसे एक प्रीमियम सेगमेंट में सुलभ बनाती है। इससे पहले Lava ने Agni 2 फोन 21,999 रुपये में लॉन्च किया था। यह फोन 4 अक्टूबर को लॉन्च होगा और इसे आप अमेज़न पर खरीद सकते हैं। लावा का यह स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए बेहतरीन साबित होगा जो कुछ नया और दमदार फीचर्स के साथ एक भारतीय ब्रांड का फोन लेना चाहते हैं।