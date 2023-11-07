scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीकार के लिए 'Jio Motive' डिवाइस लॉन्च,कब और कैसे काम करता है यह डिवाइस,आइये जानते है

कार के लिए 'Jio Motive' डिवाइस लॉन्च,कब और कैसे काम करता है यह डिवाइस,आइये जानते है

जियो मोटिव को OBD पोर्ट से कनेक्ट करें और फिर गाड़ी को चालू करें। जियो एवरीव्हेयर कनेक्ट नंबर शेयरिंग प्लान के टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करें। अब आपके मोबाइल पर सर्विस एक्टिवेशन का कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 7, 2023 12:59 IST
Reliance Jio ने ट्रेडिशनल कारों को स्मार्ट बनाने के लिए 'Jio Motiv' लॉन्च किया है
Reliance Jio ने ट्रेडिशनल कारों को स्मार्ट बनाने के लिए 'Jio Motiv' लॉन्च किया है

Reliance Jio ने ट्रेडिशनल कारों को स्मार्ट बनाने के लिए 'Jio Motive' लॉन्च किया है। ₹4,999 की कीमत वाले इस डिवाइस में रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, व्हीकल हेल्थ और एक्सीडेंट डिटेक्शन जैसे कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं। लॉन्च के साथ ही जियो मोटिव कंपनी की ऑफिशियल ई कॉमर्स वेबसाइट और अन्य ई कॉमर्स वेबसाइट पर अवेलेबल हो गया है। यह डिवाइस केवल जियो की ई-सिम के साथ के साथ काम करता है। हालांकि, इसके लिए अलग से सिम खरीद कर उसमें रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके एग्जिस्टिंग जियो सिम के प्लान पर ही यह डिवाइस काम करेगा। 'जियो मोटिव' के यूजर्स से कंपनी हर साल ₹599 एनुअल प्लेटफार्म फीस लेगी। हालांकि, पहले साल के लिए यह फीस सभी के लिए फ्री रहेगी, दूसरे साल से एग्जिस्टिंग जियो सिम के प्लान पर डिवाइस को यूज करने के लिए प्लेटफार्म फीस देना होगा। जियोमोटिव एक प्लग-एंड-प्ले डिवाइस है, जिसे इंस्टॉल करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी।

advertisement

Also Read: Delhi Pollution: Delhi में फिर लौटा Odd-Even, 13 से 20 नवंबर तक नियम लागू

जियो मोटिव को कार के OBD पोर्ट से कनेक्ट करना होता है, जो अधिकांश व्हीकल में स्टीयरिंग व्हील के नीचे होता है। कोई भी इसे अपनी कार से कनेक्ट करके यूज कर सकता है। एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से और एपल यूजर्स एपल ऐप स्टोर से जियोथिंग्स ऐप डाउनलोड करें। अपने Jio नंबर के जरिए जियोथिंग्स ऐप में लॉगिन या साइनअप करें। अब जियो मोटिव को चूज करके ऐप में डिवाइस का IMEI नंबर एंटर करें और आगे बढ़े पर टैप करें। ऐप में मांगी जा रही आपकी कार के बारे में जानकारी एंटर करें और सेव पर टैप करें। जियो मोटिव को OBD पोर्ट से कनेक्ट करें और फिर गाड़ी को चालू करें। जियो एवरीव्हेयर कनेक्ट नंबर शेयरिंग प्लान के टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करें। अब आपके मोबाइल पर सर्विस एक्टिवेशन का कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा। डिवाइस एक्टिव करने के लिए अपनी कार को 10 मिनट तक चालू रखें। लगभग 1 घंटे बाद जियोथिंग्स ऐप में आपकी कार का सभी डेटा दिखने लगेगा।

जियो मोटिव को कार के OBD पोर्ट से कनेक्ट करना होता है
जियो मोटिव को कार के OBD पोर्ट से कनेक्ट करना होता है

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 7, 2023