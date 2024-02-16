Certification Site पर देखा गया Jio Bharat B2 phone, जल्द लॉन्च होने की उम्मीद !

Jio Bharat B2 जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। हालाँकि कंपनी ने हैंडसेट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कथित तौर पर फोन को एक Certification Site पर देखा गया था। कथित फीचर फोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उपनाम को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि यह Jio भारत B1 के अपग्रेड के साथ आएगा, जिसका पिछले साल अक्टूबर में अनावरण किया गया था। पुराना मॉडल 4जी कनेक्टिविटी और प्री-इंस्टॉल्ड यूपीआई पेमेंट फीचर के साथ आता है। फोन कई भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और दो रंग विकल्पों में पेश किया गया है।

advertisement

Also Read: Honor X9b 5G Smartphone ₹25,999 में लॉन्च

रिपोर्ट

91मोबाइल्स हिंदी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट पर मॉडल नंबर JBB121B1 के साथ एक नया Jio फोन है। लिस्टिंग से इस हैंडसेट के बारे में कोई विवरण नहीं मिला है, और यह मॉडल के लिए किसी उपनाम का संकेत नहीं देता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फोन को Jio भारत B2 के रूप में पेश किया जा सकता है, जिसमें अधिक स्पेसिफिकेशन और अपेक्षित फीचर्स होंगे, जिनका खुलासा कंपनी भविष्य में कर सकती है। विशेष रूप से, Jio भारत B1 2.4-इंच QVGA आयताकार डिस्प्ले और थ्रेडएक्स RTOS के साथ आता है। यह 50 एमबी रैम, ब्लूटूथ, 4जी, वाई-फाई और यूएसबी कनेक्टिविटी विकल्पों से लैस है और इसमें एक नैनो सिम कार्ड रखा जा सकता है। Jio भारत B1 में 2,000mAh की बैटरी है और कंपनी का दावा है कि यह 343 घंटे तक की स्टैंडबाय बैटरी लाइफ दे सकती है। यह एक अनिर्दिष्ट रियर कैमरा यूनिट के साथ भी आता है। मनोरंजन के लिए फोन में JioCinema और JioSaavn पहले से इंस्टॉल है, जबकि JioPay उपयोगकर्ताओं को UPI लेनदेन करने की अनुमति देता है।

हैंडसेट

काले और नीले रंग विकल्पों में पेश किए गए Jio भारत B1 4G की कीमत रु 1,299। यह फीचर फोन कई भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं सहित 23 भाषाओं को सपोर्ट करता है। हैंडसेट में 3.5mm हेडफोन जैक भी है। इसका वजन 110 ग्राम है और आकार 125 मिमी x 52 मिमी x 17 मिमी है।