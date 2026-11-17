दिग्गज चिप निर्माता कंपनी Nvidia के को-फाउंडर Jensen Huang एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कंपनी के CEO पद से इस्तीफा देने के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनका ब्लू टिक और Nvidia से जुड़ा बैज भी हट गया है। इस बीच X के मालिक Elon Musk ने Huang को मुफ्त में ब्लू टिक वापस देने की पेशकश की है।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, Huang ने पिछले हफ्ते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एक कथित चीनी जासूस से संबंधों के आरोपों के बीच Nvidia के CEO पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

Elon Musk ने मुफ्त में ब्लू टिक देने की बात कही

X पर एक यूजर ने Jensen Huang की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें उनका ब्लू वेरिफिकेशन टिक और Nvidia का बैज गायब दिखाई दिया। उनकी प्रोफाइल के बायो में भी बदलाव हुआ है। अब वहां सिर्फ 'Founder of Nvidia' लिखा है।

यह पोस्ट वायरल होने के बाद Elon Musk ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, "Blue check coming back for free on the house." यानी Huang का ब्लू टिक बिना किसी शुल्क के वापस आ जाएगा। इसके लिए उन्हें X Premium का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा।

क्या Nvidia में वापस लौटेंगे Jensen Huang?

Jensen Huang की Nvidia में वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल कंपनी की CFO Colette Kress को अंतरिम CEO बनाया गया है। कंपनी का बोर्ड नए स्थायी CEO के लिए अंदर और बाहर दोनों जगह उम्मीदवारों पर विचार कर रहा है।

वहीं, Elon Musk लगातार Huang का समर्थन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Musk ने पहले उन्हें नौकरी देने की पेशकश भी की थी। इसके अलावा उन्होंने Huang की Nvidia में वापसी की मांग वाली याचिका पर हस्ताक्षर करने की इच्छा जताई है।

वापसी के समर्थन में 1.36 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर

Huang की वापसी के लिए ऑनलाइन अभियान भी चल रहा है। एक ऑनलाइन याचिका पर 1.36 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर होने का दावा किया गया है। हालांकि, इन हस्ताक्षरों का स्वतंत्र सत्यापन नहीं हुआ है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अभियान के समर्थकों में Epic Games के Tim Sweeney और Y Combinator के Garry Tan जैसे नाम शामिल हैं।

वहीं, Wired की रिपोर्ट के अनुसार, Nvidia के अंदर भी Huang की वापसी का समर्थन किया जा रहा है। कंपनी के एक इंटरनल पोस्ट पर 1,600 से ज्यादा कमेंट आए हैं।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या Jensen Huang दोबारा Nvidia की कमान संभालेंगे या कंपनी को नया स्थायी CEO मिलेगा।