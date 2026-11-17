ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रुपये में जोरदार मजबूती देखने को मिली है। विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार में बढ़ती खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते रुपया अप्रैल के बाद अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, भारतीय बॉन्ड बाजार में भी तेजी दर्ज की गई है।

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डॉलर के मुकाबले 93.65 पर पहुंचा रुपया

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 0.3% मजबूत होकर 93.6487 के स्तर पर पहुंच गया। इस तिमाही में अब तक रुपये में 2.3% की बढ़ोतरी हुई है, जो एशियाई मुद्राओं में सबसे बेहतर प्रदर्शन है।

रुपये की मजबूती के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी और दूसरा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट।

विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में लगाए 9 अरब डॉलर

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयरों में करीब 9 अरब डॉलर का शुद्ध निवेश किया है। वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जुड़े शेयरों में बिकवाली के बीच निवेशक भारतीय बाजार को निवेश के एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं।

16 नवंबर को ही विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में 4,860 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की। हालांकि, विदेशी निवेशकों ने सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड से पैसा निकाला।

कच्चा तेल सस्ता होने से रुपये को राहत

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 92 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई है। सोमवार को इसमें 3% से ज्यादा की गिरावट आई थी।

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, तेल की सप्लाई मांग से ज्यादा रहने के संकेत और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance के ईरान में लंबे युद्ध से बचने संबंधी बयान के बाद कीमतों में नरमी आई है।

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। ऐसे में तेल सस्ता होने से डॉलर की मांग और आयात बिल पर दबाव कम हो सकता है।

आगे रुपये की चाल कैसी रहेगी?

Barclays के विश्लेषक Mitul Kotecha के मुताबिक, तेल की कीमतों में गिरावट और विदेशी निवेश बढ़ने से निकट भविष्य में रुपये को समर्थन मिल सकता है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि मौजूदा मजबूती को लंबे समय तक जारी रहने वाली तेजी मानना जल्दबाजी होगी।

ब्लूमबर्ग के अनुसार, भारतीय बॉन्ड बाजार में भी तेजी रही और 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड 6 बेसिस पॉइंट घटकर 7.26% पर आ गई।

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वहीं, बाजार की नजर अब RBI की अगली मौद्रिक नीति बैठक पर है। PGIM India Mutual Fund के Puneet Pal के मुताबिक, महंगाई के दबाव को देखते हुए अगले महीने ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की संभावना है, हालांकि 0.50% की बढ़ोतरी से भी इनकार नहीं किया जा सकता।