केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2027-28 के आम बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार बजट बनाना सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला है। दुनिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और सरकारी खर्च के दबाव के बीच सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक, आगामी बजट में आर्थिक विकास को रफ्तार देने के साथ सरकारी घाटे को काबू में रखने पर खास ध्यान दिया जा सकता है।

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विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर फोकस

सूत्रों के मुताबिक, बजट 2027-28 में सरकार का जोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर रह सकता है। सरकार ऐसे क्षेत्रों में पूंजीगत खर्च को प्राथमिकता दे सकती है, जिनसे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले।

हालांकि, इसके साथ सरकार को अपने खर्च और आमदनी के बीच संतुलन भी बनाए रखना होगा। ऐसे में विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ वित्तीय अनुशासन बनाए रखना बजट की बड़ी प्राथमिकता हो सकती है।

कच्चे तेल की कीमतों ने बढ़ाई चिंता

इस बार बजट की तैयारियों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है।

पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 में भारतीय क्रूड ऑयल बास्केट की औसत कीमत 82.04 डॉलर प्रति बैरल थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 119.91 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई।

वहीं, नवंबर में 12 तारीख तक इसकी औसत कीमत 96.44 डॉलर प्रति बैरल रही। तेल की कीमतों में इस उतार-चढ़ाव से सरकार के बजट का गणित प्रभावित हो सकता है।

Image Credit : Aaj Tak

वित्तीय घाटे को काबू में रखना बड़ी चुनौती

कच्चे तेल के अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडी की बढ़ती जरूरत और विदेशी मुद्रा से जुड़ा दबाव भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP के 4.3 फीसदी पर रखा है। अब अगले बजट में भी घाटे को नियंत्रित रखते हुए जरूरी क्षेत्रों पर खर्च जारी रखना सरकार के लिए अहम चुनौती होगी।

वित्त मंत्री ने शुरू की बजट पर चर्चा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2027-28 को लेकर प्री-बजट बैठकों की शुरुआत कर दी है। अर्थशास्त्रियों, कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रमुखों के साथ बैठकें हो चुकी हैं।

ये बैठकें 26 नवंबर तक जारी रहेंगी। इनमें कैपिटल मार्केट, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, MSME, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

कुल मिलाकर, आगामी बजट में सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि वैश्विक अनिश्चितताओं और बढ़ते खर्च के बीच आर्थिक विकास, रोजगार और वित्तीय घाटे में संतुलन कैसे बनाया जाए।