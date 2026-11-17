आजकल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लोग शॉपिंग, ट्रैवल और दूसरे खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसकी बड़ी वजह कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक और दूसरे फायदे हैं। लेकिन कई बार बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनियां इन फायदों में कटौती कर देती हैं। इसे ही क्रेडिट कार्ड डीवैल्यूएशन कहा जाता है। आइए समझते हैं कि यह क्या है और इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ता है।

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क्या होता है क्रेडिट कार्ड डीवैल्यूएशन?

क्रेडिट कार्ड डीवैल्यूएशन का मतलब है कि समय के साथ किसी क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले फायदे और रिवॉर्ड की वैल्यू कम हो जाना। ऐसा तब होता है जब बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनी कार्ड की शर्तों, रिवॉर्ड प्रोग्राम या फीस में बदलाव करती है।

आसान भाषा में समझें तो आपने कोई क्रेडिट कार्ड इसलिए लिया क्योंकि उस पर अच्छे रिवॉर्ड और दूसरे फायदे मिल रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद कंपनी उन फायदों को कम कर देती है। ऐसे में कार्ड पहले जितना फायदेमंद नहीं रह जाता।

रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू कैसे होती है कम?

क्रेडिट कार्ड डीवैल्यूएशन का एक बड़ा कारण रिवॉर्ड प्रोग्राम में बदलाव है। बैंक कार्ड से मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स या माइल्स की वैल्यू घटा सकते हैं।

इसके अलावा किसी रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत पड़ सकती है। कंपनियां रिवॉर्ड पॉइंट्स इस्तेमाल करने के विकल्प भी सीमित कर सकती हैं।

कई बार रिवॉर्ड पॉइंट्स की एक्सपायरी डेट भी तय कर दी जाती है। यानी तय समय के भीतर पॉइंट्स इस्तेमाल नहीं करने पर उनका फायदा नहीं मिल पाएगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

कार्ड की फीस बढ़ने से भी होता है नुकसान

क्रेडिट कार्ड डीवैल्यूएशन सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट्स तक सीमित नहीं है। बैंक कार्ड की सालाना फीस यानी Annual Fee भी बढ़ा सकते हैं।

इसके अलावा विदेशी ट्रांजैक्शन पर लगने वाली फीस या कार्ड से जुड़े दूसरे चार्ज भी बढ़ाए जा सकते हैं। इससे कार्ड इस्तेमाल करने का खर्च बढ़ जाता है और ग्राहकों को मिलने वाला कुल फायदा कम हो सकता है।

ग्राहकों पर क्या पड़ता है असर?

क्रेडिट कार्ड डीवैल्यूएशन का सीधा असर कार्डधारकों पर पड़ता है। खासकर उन लोगों को ज्यादा निराशा हो सकती है जिन्होंने अच्छे रिवॉर्ड और सुविधाओं को देखकर कार्ड लिया था।

फायदे कम होने से ग्राहकों के लिए अपने कार्ड की पूरी वैल्यू हासिल करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में उन्हें अपनी वित्तीय रणनीति पर दोबारा विचार करने की जरूरत पड़ सकती है।

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यानी क्रेडिट कार्ड चुनते समय मिलने वाले फायदे हमेशा एक जैसे बने रहें, यह जरूरी नहीं है। बैंक की ओर से शर्तों और फीस में बदलाव होने पर कार्ड की उपयोगिता भी बदल सकती है।