अक्टूबर में म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बाजार के कुछ बड़े और रिटेल निवेशकों के पसंदीदा शेयरों में जमकर खरीदारी की। ITC, HDFC Bank, Reliance Industries, Tata Motors और Vodafone Idea जैसे शेयर फंड मैनेजरों की खरीदारी की लिस्ट में रहे। वहीं, Suzlon Energy और YES Bank जैसे शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। PRIME Database के आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है।

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ITC में सबसे ज्यादा ₹7,873 करोड़ की खरीदारी

अक्टूबर में म्यूचुअल फंड्स ने FMCG कंपनी ITC में सबसे ज्यादा ₹7,873 करोड़ की नेट खरीदारी की। कंपनी में घरेलू म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी सितंबर के 17.01% से बढ़कर अक्टूबर में 19.41% पहुंच गई।

दूसरी तिमाही के अंत तक ITC में 41.12 लाख ऐसे व्यक्तिगत निवेशक थे, जिनके पास कंपनी के ₹2 लाख तक के शेयर थे।

HDFC Bank और Reliance पर भी बड़ा दांव

HDFC Bank में म्यूचुअल फंड्स ने ₹2,560 करोड़ की नेट खरीदारी की। बैंक में उनकी हिस्सेदारी 26.49% से बढ़कर 26.72% हो गई। HDFC Bank में 46.81 लाख रिटेल निवेशक थे।

Reliance Industries में ₹940.79 करोड़ की खरीदारी हुई और म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 10.24% से बढ़कर 10.30% पहुंच गई।

वहीं, Tata Motors में ₹509 करोड़ और Vodafone Idea में ₹464.52 करोड़ की नेट खरीदारी दर्ज की गई।

Suzlon Energy से घटाई हिस्सेदारी

जहां बड़े शेयरों में खरीदारी हुई, वहीं Suzlon Energy में म्यूचुअल फंड्स ने ₹502 करोड़ की नेट बिकवाली की। कंपनी में फंड्स की हिस्सेदारी सितंबर के 6.55% से घटकर अक्टूबर में 5.57% रह गई।

YES Bank और Jio Financial Services में भी ₹57 करोड़ से ₹86 करोड़ के बीच नेट बिकवाली देखने को मिली। हालांकि, आंकड़ों में इस बिकवाली की वजह स्पष्ट नहीं की गई है।

SIP में हर महीने आ रहे हजारों करोड़ रुपये

अक्टूबर में इक्विटी और ग्रोथ आधारित म्यूचुअल फंड स्कीमों में करीब ₹33,000 करोड़ का निवेश आया। सितंबर में यह आंकड़ा ₹38,300 करोड़ था।

दूसरी तरफ, SIP के जरिए अक्टूबर में ₹32,160 करोड़ का निवेश हुआ, जो सितंबर के रिकॉर्ड ₹32,490 करोड़ से थोड़ा कम है।

ब्रोकरेज फर्म Nuvama के मुताबिक, SIP निवेश में मामूली गिरावट के बावजूद हर महीने ₹30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आना रिटेल निवेशकों की मजबूत भागीदारी दिखाता है।

लगातार SIP निवेश से घरेलू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को स्थिर सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि, किसी शेयर में म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी या बिकवाली अपने आप में भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं है।