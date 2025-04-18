Itel A95 5G का कमाल, 10 हजार से कम में मिलेगा 5G वाला AI स्मार्टफोन

अगर आप कम दाम में एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दिखने में स्टाइलिश हो, 5G नेटवर्क पर तगड़ी स्पीड दे और काम भी तेज करे तो आईटेल का नया itel A95 5G काफी सही रहेगा। यह फोन की शुरुआती कीमत ₹9,599 है। इस फोन में दमदार फीचर्स मिलते हैं।

दमदार परफॉर्मेंस, तेज नेटवर्क

itel A95 5G में MediaTek D6300 प्रोसेसर और लेटेस्ट Android 14 है। इसमें यूजर को 5G कनेक्टिविटी मिलेगी। इसका मतलब गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और डाउनलोड फास्ट होंगे। इसके अलावा भीड़ वाली जगहों पर भी नेटवर्क बना रहेगा।

एआई असिस्टेंट और “Ask AI” फीचर

इस फोन की सबसे खास बात है कि इसमें एआई असिस्टेंट “ऐवाना” और Ask AI टूल है। ये आपके रोजमर्रा के काम जैसे मैसेज लिखना, जानकारी ढूंढना, या किसी चीज को आसान शब्दों में समझाना—बहुत ही स्मार्ट तरीके से करता है। ऐसे AI फीचर्स इस रेंज के किसी और फोन में नहीं मिलता है।

दमदार डिस्प्ले और मजबूत बॉडी (itel A95 5G Display)

itel A95 5G में 6.67 इंच का HD+ पंच-होल डिस्प्ले है। वहीं, स्मार्टफोन 120Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच रिस्पॉन्स के साथ आता है। इसका मतलब है कि फोन में गेमिंग और स्क्रॉलिंग का एक्सपीरियंस बेहद स्मूथ है। इसके साथ ही स्क्रीन को बचाने के लिए इसमें टफ पांडा ग्लास लगा है। फोन में IP54 रेटिंग है, जिससे धूल और पानी के छींटे भी कोई असर नहीं डालेगा।

लंबे समय तक चलने वाली बैटरी

इस फोन में 5000mAh की बैटरी लगी है, जो पूरे दिन चलती है। इसके साथ ही बॉक्स में 10W चार्जर भी दिया गया है।

शानदार कैमरा फीचर्स (itel A95 5G Camera Features)

फोटोग्राफी के दीवानों के लिए इसमें 50MP का सुपर HDR कैमरा है, जो दिन हो या रात बेहतरीन फोटो लेता है। फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा है। यूजर इससे 2K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और व्लॉग मोड, डुअल वीडियो, स्काई इफेक्ट जैसे मजेदार मोड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

सेफ्टी और कनेक्टिविटी भी बेहतरीन

फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल-बैंड Wi-Fi और इन्फ्रारेड ब्लास्टर भी है, जिससे आप अपने टीवी, AC जैसे डिवाइसेज़ को कंट्रोल कर सकते हैं।

कीमत और वैरिएंट (itel A95 5G Price)

4GB RAM + 128GB स्टोरेज – ₹9,599

6GB RAM + 128GB स्टोरेज – ₹9,999

बता दें कि दोनों वेरिएंट्स की RAM को वर्चुअल रूप से डबल किया जा सकता है यानी 4GB को 8GB और 6GB को 12GB को किया जा सकता है।