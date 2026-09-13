Galaxy Z Fold 8 पर दिखा iPhone Duo जैसा Fold Effect, यूजर ने बनाया शानदार डेमो

Apple के पहले फोल्डेबल iPhone Duo के लॉन्च के बाद इसका एक खास फीचर काफी चर्चा में है। फोन को खोलते समय स्क्रीन जिस तरह छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन में बदलती है, उसका एनिमेशन काफी स्मूद दिखाई देता है। अब एक यूजर ने इसी तरह का फोल्ड इफेक्ट Samsung Galaxy Z Fold 8 पर भी दिखाया है।

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Galaxy Z Fold 8 में दिखा iPhone Duo जैसा ट्रांजिशन

Galaxy Z Fold 8 के एक यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें फोन को खोलते और बंद करते समय लगभग iPhone Duo जैसा ट्रांजिशन दिखाई देता है। फोन जैसे-जैसे खुलता है, स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट भी उसी हिसाब से बदलता हुआ नजर आता है।

देखने में यह इफेक्ट काफी हद तक Apple के नए फोल्डेबल फोन जैसा लगता है। फोन के खुलने के साथ स्क्रीन पर मौजूद चीजों का बदलना इस पूरे डेमो को काफी नैचुरल लुक देता है।

Galaxy Z Fold 8 में डिफॉल्ट तौर पर नहीं मिलेगा फीचर

हालांकि यहां एक जरूरी बात है। यह Samsung का ऑफिशियल फीचर नहीं है। यानी Galaxy Z Fold 8 खरीदने के बाद यूजर्स को यह एनिमेशन डिफॉल्ट तौर पर नहीं मिलेगा।



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इस इफेक्ट को एक यूजर ने खुद तैयार करके डेमो किया है। इसे बनाने के लिए फोन के हिंज सेंसर का इस्तेमाल किया गया। यह सेंसर बताता है कि फोन कितने एंगल पर खुल रहा है। इसके बाद उसी हिसाब से स्क्रीन पर एनिमेशन दिखाया गया।

इसी वजह से फोन खोलने पर ट्रांजिशन काफी नैचुरल नजर आता है।

असली One UI पर नहीं चलता यह डेमो

इस डेमो की एक लिमिट भी है। इसमें Galaxy Z Fold 8 का पूरा असली One UI इंटरफेस नहीं चलता। इसके बजाय स्क्रीनशॉट और विजुअल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए वीडियो देखने में भले ही काफी शानदार लगता हो, लेकिन इसे Galaxy Z Fold 8 के सिस्टम में आने वाला नया फीचर नहीं माना जा सकता।

Samsung के पास पहले से है जरूरी हार्डवेयर

दिलचस्प बात यह है कि Galaxy Z Fold 8 में हिंज की मूवमेंट को ट्रैक करने वाले सेंसर पहले से मौजूद हैं। यानी इस तरह के इफेक्ट के लिए जरूरी हार्डवेयर फोन में है।

बड़ी दिक्कत सॉफ्टवेयर लेवल पर है, क्योंकि थर्ड-पार्टी ऐप को पूरे सिस्टम इंटरफेस पर इस तरह का इफेक्ट लगाने की पूरी आजादी नहीं मिलती।

अब सवाल यह है कि क्या Samsung भविष्य में One UI में ऐसा फीचर खुद जोड़ता है। फिलहाल iPhone Duo में यह इफेक्ट कंपनी के सिस्टम का हिस्सा है, जबकि Galaxy Z Fold 8 पर इसका इस्तेमाल सिर्फ एक यूजर के बनाए डेमो तक सीमित है।