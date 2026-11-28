Apple का प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 17 Pro खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर इस फोन को खास ऑफर्स के साथ ₹80,000 से कम की प्रभावी कीमत पर खरीदने का मौका मिल सकता है। दरअसल, फोन पर एक्सचेंज और बैंक ऑफर मिलाकर ₹51,000 से ज्यादा का फायदा बताया जा रहा है। हालांकि, इतनी कम कीमत पर फोन खरीदने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।

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₹79,443 में कैसे मिलेगा iPhone 17 Pro?

Flipkart पर iPhone 17 Pro के 256GB स्टोरेज और Deep Blue कलर वेरिएंट की लिस्टेड कीमत ₹1,30,900 बताई गई है।

इस फोन पर अधिकतम ₹47,450 तक का एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है। यानी अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं और पूरी छूट मिलती है, तो कीमत घटकर ₹83,450 रह जाएगी।

इसके अलावा ICICI Bank के योग्य कार्ड से पेमेंट करने पर ₹4,000 का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है। इससे कीमत ₹79,450 रह जाती है।

साथ ही ₹7 के SuperCoin बेनिफिट को जोड़ने पर फोन की प्रभावी कीमत ₹79,443 तक पहुंच सकती है।

इस तरह सभी ऑफर्स मिलाकर कुल ₹51,457 तक का फायदा हो सकता है। हालांकि, SuperCoin बेनिफिट को अंतिम कीमत में कैसे जोड़ा जाएगा, इसकी पुष्टि चेकआउट पर करनी जरूरी है।

पुराने फोन पर कितना मिलेगा एक्सचेंज डिस्काउंट?

इस डील का सबसे बड़ा फायदा एक्सचेंज ऑफर से मिल रहा है। अधिकतम ₹47,450 का एक्सचेंज डिस्काउंट iPhone 15 Pro Max जैसे योग्य पुराने फोन पर मिल सकता है।

लेकिन हर ग्राहक को इतनी छूट नहीं मिलेगी। एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल, उसकी कंडीशन और दूसरी शर्तों पर निर्भर करेगी।

उदाहरण के लिए, अगर आपके पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू ₹30,000 मिलती है, तो ₹4,000 के बैंक डिस्काउंट और ₹7 के SuperCoin बेनिफिट को जोड़ने के बाद प्रभावी कीमत ₹96,893 होगी।

यानी ₹80,000 से कम की कीमत पाने के लिए लगभग अधिकतम एक्सचेंज वैल्यू मिलना जरूरी है।

Apple की वेबसाइट पर कितनी है कीमत?

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, Apple की भारतीय वेबसाइट पर iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत ₹99,900 बताई गई है। हालांकि, Flipkart की ₹1,30,900 वाली लिस्टिंग और Apple की शुरुआती कीमत में अंतर है।

इसलिए खरीदारी से पहले दोनों प्लेटफॉर्म पर एक जैसे स्टोरेज वेरिएंट की कीमत जरूर मिलाएं।

Apple की वेबसाइट पर भी योग्य American Express, Axis Bank और ICICI Bank कार्ड के जरिए कैशबैक ऑफर मिल सकते हैं। इनकी शर्तें अलग हो सकती हैं।

खरीदने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

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अगर आप इस डील का फायदा उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले Flipkart पर अपने पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू चेक करें।

इसके बाद देखें कि आपका ICICI Bank कार्ड ₹4,000 के डिस्काउंट के लिए योग्य है या नहीं। साथ ही फोन का स्टोरेज, कलर और अंतिम भुगतान राशि भी जांच लें।

ध्यान रहे कि ₹79,443 फोन की सामान्य बिक्री कीमत नहीं, बल्कि सभी योग्य ऑफर्स के बाद संभावित प्रभावी कीमत है। ऑफर की उपलब्धता, स्टॉक और डिस्काउंट समय के साथ बदल सकते हैं।