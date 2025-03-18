iPhone 17 Air: क्या Apple लाएगा पहला बिना पोर्ट वाला iPhone?

Apple अपने नए iPhone 17 Air में बड़े बदलाव करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इस मॉडल को पतले डिजाइन के साथ पेश करेगी। यहां तक कि यह फोन बिना किसी पोर्ट के भी आ सकता है। हालांकि, Apple ने फिलहाल USB-C पोर्ट हटाने का फैसला टाल दिया है। ऐसे में अब आईफोन लंबे समय में पूरी तरह वायरलेस चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर पर शिफ्ट हो सकता है।

Apple की पोर्ट-फ्री iPhone प्लानिंग

Apple लंबे समय से बिना किसी चार्जिंग पोर्ट के iPhone बनाने की प्लानिंग कर रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कंपनी अपने वायरलेस चार्जिंग सिस्टम MagSafe को और बेहतर बना रही है। इससे चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर वायरलेस तरीके से होगा।

अगर iPhone 17 Air सक्सेसफल लॉन्च होता है, तो आने वाले समय में Apple पूरी तरह portless iPhone लाने की कोशिश करेगा। इससे पहले Apple एनालिस्ट Ming-Chi Kuo ने 2021 में ही ऐसे iPhone के आने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन टेक्नोलॉजी और नियमों की वजह से इसमें देरी हो गई।

USB-C हटाना आसान नहीं होगा

Apple को USB-C चार्जिंग पोर्ट हटाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें से मुख्य यूरोपियन यूनियन (EU) है। यूरोप में Common Charger Directive लागू है, जो सभी स्मार्टफोन में USB-C चार्जिंग को अनिवार्य करता है। ऐसे में, Apple को इस नियम से बचने के लिए पूरी तरह वायरलेस चार्जिंग अपनानी होगी।

बिना पोर्ट के iPhone के फायदे और नुकसान

बिना पोर्ट के iPhone के फायदे की बात करें तो इससे फोन ज्यादा पानी और धूल से सेफ (dust & water resistance) होगा। वहीं, यूजर को पतला और शानदार डिजाइन मिलेगा। वायरलेस चार्जिंग होने के बाद एक्सेसरीज का इकोसिस्टम मजबूत होगा।

हालांकि, बिना पोर्ट के iPhone के नुकसान भी हैं। इसमें से एक है कि वायर्ड डेटा ट्रांसफर बंद होने से बड़े वीडियो फाइल्स ट्रांसफर करने में मुश्किल होगी। आज भी कई यूजर्स अभी भी वायर्ड चार्जिंग को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं।

iPhone 17 Air की लॉन्च डेट

Apple सितंबर 2025 में iPhone 17 Series लॉन्च करने वाला है। इसी इवेंट में iPhone 17 Air और इसके फीचर्स के बारे में ऑफिशियल जानकारी मिलेगी।