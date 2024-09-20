IPhone 16 Sale: जानें कीमत, कैशबैक ऑफर्स और दूसरी डिटेल्स

आईफोन 16 के दीवानों का इंतजार खत्म हआ। इसको खरीदने की चाहत आपकी अब भारत में पूरी हो रही है। दरअसल आईफोन-16 के सभी मॉडल्स की बिक्री देश में शुरू हो गई है। सुबह-सवेरे 4 बजे दिल्ली में साकेत के सलेक्ट सिटी मॉल में बंपर भीड़ लगी। आधी रात से ही स्टोर के सामने लाइन लगाकर लोग खड़े हो गए।

आईफोन 16 खरीदने के लिये बाहरी राज्यों से आए लोग

उधर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आईफोन 16 खरीदने के लिये मुंबईकरों के साथ बाहरी राज्यों से आए लोग भी काफी संख्या में पहुंचे. यहां भी सभी को उनके फेवरेट आईफोन 16 को खरीदने के लिये घंटो का इंतजार आखिरकार चेहरे पर स्माइल गुड वाली फील दे रहा है। आपको बता दें कि कंपनी ने हाल ही में 9 सितंबर को अपने साल के सबसे बड़े इवेंट में AI फीचर्स के साथ आईफोन 16 सीरीज लॉन्च की थी, जिसके तहत चार नए आईफोन लॉन्च किए गए।

iPhone 16 और Plus की कीमत और ऑफर्स

Apple ने अपने iPhone 16 को iPhone 15 की कीमत में ही लॉन्च किया है। इसका बेस वेरिएंट 128GB के साथ आता है, जिसकी कीमत 79,900 रुपये है। इसके साथ ही 256GB और 512GB वेरिएंट को 89,900 रुपये और 10,99,900 रुपये में लॉन्च किया गया है।

भारतीय ग्राहकों के लिए iPhone खरीदना अभी भी महंगा

हालांकि, भारतीय ग्राहकों के लिए दूसरे देशों के मुकाबले iPhone खरीदना अभी भी महंगा है. वहीं, iPhone-16 सीरीज के मॉडल भी भारत में ही असेंबल किए जा रहे हैं. भारत में Pro Max मॉडल अमेरिका के मुकाबले करीब 44 हजार रुपये महंगा है। वहीं, iPhone-16 मॉडल में करीब 13 हजार का अंतर है. भारत में iPhone-16 की शुरुआती कीमत ₹79,900 और Pro Max की ₹1,44,900 है. जबकि अमेरिका में यही iPhone-16 मॉडल ₹799 यानी ₹67,100 और Pro Max ₹1199 यानी ₹1,00,692 में मिल रहा है।