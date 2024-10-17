Zepto पर iPhone 16 इतना सस्ता, अरे इतना सस्ता कैसे?
बैंक ऑफर्स को भूल जाइए, लोकप्रिय क्विक कॉमर्स ऐप Zepto नए लॉन्च किए गए iPhone 16 पर फ्लैट 10,000 रुपये की छूट दे रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई बैंक ऑफर शामिल नहीं है। इसलिए अगर आप लेटेस्ट iPhone 16 खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। iPhone 16 की कीमत मूल रूप से 79,900 रुपये है, लेकिन Zepto फ्लैट 10,000 रुपये की छूट दे रहा है, जिससे इसकी कीमत 69,900 रुपये हो जाती है। यह ऑफर iPhone 16 के सभी वेरिएंट पर मान्य है। भारी छूट के साथ, Zepto 10 मिनट से भी कम समय में आपके पास डिवाइस डिलीवर कर देगा और वह भी मुफ़्त।
iPhone 16: स्पेसिफिकेशन
iPhone 16 में कई शानदार विशेषताएं हैं जो प्रदर्शन, कैमरा क्षमताओं और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। नए A18 चिप द्वारा संचालित, यह तेज़ प्रदर्शन और बेहतर ऊर्जा दक्षता प्रदान करता है, जो इसे गेमिंग जैसे भारी कार्यों के लिए आदर्श बनाता है। iPhone 16 पिछले मॉडल की तुलना में बेहतर बैटरी लाइफ का भी दावा करता है।
48MP फ्यूजन कैमरा
प्रमुख अपग्रेड में से एक इसका 48MP फ्यूजन कैमरा है। इस कैमरा सिस्टम में 2x टेलीफ़ोटो विकल्प शामिल है, जिससे उपयोगकर्ता स्पष्ट और शार्प छवियों के लिए ज़ूम इन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अल्ट्रा वाइड कैमरा व्यापक दृश्यों को कैप्चर करने के लिए एकदम सही है और क्लोज़-अप मैक्रो फ़ोटोग्राफ़ी को सक्षम बनाता है। iPhone 16 में कैमरा कंट्रोल भी पेश किया गया है, जो आपकी उंगलियों पर उपलब्ध विभिन्न नियंत्रणों के साथ तस्वीरें और वीडियो लेना आसान बनाता है।
6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले
6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले सुनिश्चित करता है कि सब कुछ जीवंत और स्पष्ट दिखाई दे, जबकि डायनामिक आइलैंड फीचर अधिक इमर्सिव व्यूइंग अनुभव प्रदान करता है। iPhone 16 को लंबे समय तक चलने के लिए बनाया गया है, जिसमें बेहतर स्थायित्व और पानी और धूल प्रतिरोधी डिज़ाइन है। यह पाँच रंगों में उपलब्ध है: काला, सफ़ेद, गुलाबी, चैती और अल्ट्रामरीन।
एक और रोमांचक विशेषता एक्शन बटन है, जो कैमरा, फ्लैशलाइट और अन्य जैसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कार्यों तक त्वरित पहुँच की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, Apple इंटेलिजेंस ऐप्स में लेखन और खोज क्षमताओं को बढ़ाने के नए तरीके प्रदान करता है, जिससे दैनिक कार्यों में सुधार होता है। कुल मिलाकर, iPhone 16 में पावर, बेहतर कैमरा विकल्प और एक आकर्षक डिज़ाइन का संयोजन है, जो इसे अपने स्मार्टफ़ोन अनुभव को अपग्रेड करने की चाह रखने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।