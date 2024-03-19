भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2026 में सूरत से चलेगी: अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw ने कहा कि भारत की पहली Bullet Train 2026 में पटरी पर होगी और यह Surat और Mumbai के बीच चलेगी। 508 किलोमीटर लंबी मुंबई-अहमदाबाद एचएसआर परियोजना पर काम कर रहा है, जिसे 2026 में हरी झंडी दिखाए जाने की उम्मीद है और शुरुआत में यह गुजरात के सूरत-बिलीमोरा को कवर करेगी, और पूरा विस्तार 2028 में पूरा होने की उम्मीद है।

भारतीय रेलवे की भविष्य

2022 में, केंद्र ने संसद को बताया था कि वर्तमान में सात गलियारे विचाराधीन हैं - दिल्ली-वाराणसी (813 किमी), दिल्ली-अहमदाबाद (878 किमी), मुंबई-नागपुर (765 किमी), मुंबई-हैदराबाद (671 किमी), चेन्नई- बेंगलुरु-मैसूरु (435 किमी), दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर (459 किमी), और वाराणसी-हावड़ा (760 किमी)। वैष्णव ने कहा कि तीन चीजों ने भारतीय रेलवे की प्रौद्योगिकी को तेजी से उन्नत करने में मदद की है - भारतीय रेलवे के लिए वित्त पोषण में वृद्धि, रेलवे प्रौद्योगिकी के भविष्य के रखरखाव के लिए एक व्यवस्थित योजना और भारतीय रेलवे का अराजनीतिकरण। उन्होंने कहा, "रेलवे कर्मचारी भारतीय रेलवे की भविष्य की योजना से बहुत खुश हैं," उन्होंने कहा, "पिछली सरकारें भारतीय रेलवे को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रही थीं।"