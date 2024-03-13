How To Reach Bhutan: मार्च में इंटरनेशनल ट्रिप का है प्लान? IRCTC लाया भूटान घूमने का शानदार मौका, जानें किराया

IRCTC International Tour Package: टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी समय-समय पर देश-विदेश घूमने के लिए पैकेज लॉन्च करता है। इसी कड़ी में आईआरसीटीसी ने अपने यात्रियों के लिए भूटान के लिए टूर पैकेज लॉन्च किया है। इस टूर पैकेज का नाम BHUTAN THE LAND OF HAPPINESS EX MUMBAI है। इस टूर पैकेज के लिए आपको मुंबई से पारो भूटान के लिए फ्लाइट बोर्ड करनी होगी. फ्लाइट कोलकाता होते हुए भूटान पहुंचेगी।

5 रात और 06 दिनों के इस पैकेज की शुरुआत 27 मार्च से होगी। भूटान अपने सुंदर परिदृश्यों, पौराणिक प्राचीन मंदिरों और किलों, रंगीन त्योहारों और तीखे स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाता है। 27 मार्च को आप मुंबई से पारो पहुंचेंगे। यहां से आप थिम्पू के लिए रवाना होंगे। थिम्पू पहुंचने के बाद, आप होटल में चेक इन करेंगे। होटल पहुंचकर आप आराम कर सकेंगे। इसके बाद, रात में आपके डिनर की व्यवस्था भी होटल में ही की जाएगी।

28 मार्च की सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आप स्थानीय दर्शनीय स्थलों को घूम सकेंगे. साथ ही, आप थिम्पू के कुछ प्रमुख आकर्षणों को भी देखने जा सकते हैं। लंच के बाद, आप अपने किराए और जिम्मेदारी पर थिम्पू घूमेंगे। इसके बाद आपको वापस होटल छोड़ दिया जाएगा। रात के खाने की व्यवस्था होटल में ही की जाएगी। इसके बाद, रात में आपको थिम्पू में ही रात गुजारनी होगी।

29 मार्च को ब्रेकफास्ट के बाद आप होटल से चेक आउट करेंगे. इसके बाद आप पुनाखा के लिए रवाना होंगे। रास्ते में आप हिमालय श्रृंखला की झलक का अनुभव करने के लिए दोचुला व्यू पॉइंट पर रुकेंगे. रास्ते में आपको चिमिलखांग मंदिर, पुनाखा द्ज़ोंग और सस्पेंशन ब्रिज घूमने का मौका मिलेगा। शाम को आप पुनाखा पहुंचेंगे और होटल चेक इन करेंगे। रात में आपके रुकने की व्यवस्था पुनाखा में की जाएगी।

30 मार्च को ब्रेकफास्ट के बाद आप पुनाखा में होटल से चेक आउट करके पारो के लिए रवाना होंगे. पारो पहुंचने के बाद, आपके लंच की व्यवस्था की जाएगी। लंच के बाद, आप पारो का नेशनल म्यूजियम घूमेंगे. इसके बाद, रात में आप होटल वापस पहुंचेंगे, डिनर करेंगे और रात में डिनर की व्यवस्था होटल में ही होगी।

31 मार्च को ब्रेकफास्ट के बाद, आप Taksang Monastery जाएंगे. दिनभर यहां घूमने के बाद, आप शाम को वापस होटल आएंगे जहां आपके रात के खाने की व्यवस्था होगी. रात में आपके रुकने की व्यवस्था इसी होटल में होगी।

01 अप्रैल को ब्रेकफास्ट के बाद आप चेक आउट करके होटल के लिए रवाना होंगे. यहां से आप मुंबई के लिए फ्लाइट बोर्ड करेंगे.

कितना होगा किराया?

एक व्यक्ति की बुकिंग के लिए आपको 96800 रुपये खर्च करने होंगे। दो लोगों की बुकिंग के लिए आपको प्रति व्यक्ति 79800 रुपये खर्च करने होंगे. तीन लोगों की बुकिंग पर प्रति व्यक्ति 78200 रुपये खर्च करने होंगे. अगर आपके साथ कोई बच्चा (5 से 11 साल) यात्रा कर रहा है तो बेड सहित बुकिंग के लिए आपको प्रति बच्चा 75200 खर्च करने होंगे. बिना बेड की बुकिंग के लिए आपको प्रति बच्चा 70700 रुपये खर्च करने होंगे।

IRCTC Tour Package Price

कैसे कराएं बुकिंग?

इस पैकेज के लिए आप आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं. वहीं, पैकेज से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप 9321901805 , 8287931886, 9321901845, 8287931886, 9321901846, 8287931886 पर कॉल कर सकते हैं. वहीं, इसके अलावा, आप 8287931655 पर “Bhutan” SMS करके पैकेज की जानकारी पा सकते हैं।