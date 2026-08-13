महंगे 5G फोन के दौर में 4G की वापसी, सस्ते स्मार्टफोन की गिरती बिक्री ने बदला पूरा खेल

Smartphones Under 9000: भारत में कम कीमत वाले स्मार्टफोन का बाजार तेजी से बदल रहा है। कभी 9000 रुपये से कम कीमत वाले फोन ग्राहकों की पहली पसंद हुआ करते थे, लेकिन अब इस कैटेगरी की बिक्री में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। फोन के पार्ट्स महंगे होने और कंपनियों का खर्च बढ़ने से सस्ते फोन बनाना मुश्किल हो गया है।

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9000 रुपये से कम वाले फोन की बिक्री में 74 फीसदी गिरावट

आईडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल से जून की तिमाही में 9000 रुपये से कम कीमत वाले स्मार्टफोन की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 74.3 फीसदी कम हुई है। इस कैटेगरी की बाजार हिस्सेदारी भी 15.6 फीसदी से घटकर सिर्फ 4.5 फीसदी रह गई है।

कम कीमत वाले फोन बनाने में कंपनियों को ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए अब कई ब्रांड इस सेगमेंट से दूरी बना रहे हैं।

फोन के पार्ट्स महंगे होने से बढ़ी कीमत

पूरे स्मार्टफोन बाजार की बात करें तो अप्रैल-जून तिमाही में कुल बिक्री 11.1 फीसदी गिरकर 3.32 करोड़ यूनिट रह गई। इसके बावजूद फोन की औसत कीमत लगातार बढ़ रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्टफोन की औसत बिक्री कीमत 14.4 फीसदी बढ़कर करीब 28,400 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इसकी बड़ी वजह मेमोरी और दूसरे जरूरी पार्ट्स की कीमत बढ़ना है। कंपनियों ने लागत संभालने के लिए डिस्काउंट देना भी कम कर दिया है।

ग्राहक अब थोड़े महंगे फोन खरीद रहे हैं

सस्ते फोन की मांग घटने के साथ ग्राहक अब ज्यादा कीमत वाले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं 36,000 रुपये से 54,000 रुपये की कीमत वाले प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में मांग 60.3 फीसदी बढ़ी है।

इससे साफ है कि बाजार में सबसे सस्ते फोन की जगह अब मिड और प्रीमियम रेंज के फोन ज्यादा मजबूत हो रहे हैं।

4G फोन को फिर मिला नया मौका

एंट्री लेवल 5G फोन महंगे होने के कारण कंपनियां एक बार फिर 4G स्मार्टफोन की तरफ लौट रही हैं। इससे अप्रैल-जून तिमाही में 4G फोन की हिस्सेदारी बढ़कर 11.1 फीसदी हो गई है।

हालांकि, जानकारों का कहना है कि 4G फोन की यह बढ़त ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। जैसे ही पुराने 4G फोन का स्टॉक खत्म होगा, ग्राहकों के सामने महंगे 5G फोन खरीदने का विकल्प ज्यादा रह जाएगा।

चीनी ब्रांड्स की बिक्री पर भी पड़ा असर

स्मार्टफोन बाजार में आई गिरावट का असर कई कंपनियों पर दिखा है। वीवो की बिक्री में 13.9 फीसदी, शाओमी की बिक्री में 10 फीसदी और रियलमी की बिक्री में 14.2 फीसदी की कमी आई है।

वहीं आईक्यू की बिक्री में सबसे ज्यादा 61 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले त्योहारों के सीजन में भी सस्ते फोन की उपलब्धता कम हो सकती है, क्योंकि कंपनियों के पास पुराना सस्ता स्टॉक धीरे-धीरे खत्म हो रहा है।