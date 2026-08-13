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Newsट्रेंडिंगAir India AI2379 जांच में बड़ा अपडेट, एक महीने से पहले आएगी रिपोर्ट; फ्लाइंग क्रू पर बढ़ेगी सख्ती

Air India AI2379 जांच में बड़ा अपडेट, एक महीने से पहले आएगी रिपोर्ट; फ्लाइंग क्रू पर बढ़ेगी सख्ती

एयर इंडिया की फ्लाइट एआई2379 से जुड़े मामले की जांच अब तेज होने वाली है। सरकार जांच एजेंसी से रिपोर्ट जल्द तैयार करने को कह सकती है। मामले में कई अहम रिकॉर्ड और सबूत सुरक्षित हैं। जांच के नतीजे फ्लाइंग क्रू से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की वजह बन सकते हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 13, 2026 14:32 IST
AI Generated Image

In Short

  • एआई2379 मामले की एएआईबी अंतरिम रिपोर्ट एक महीने से पहले आने की उम्मीद है।
  • एफडीआर और सीवीआर डेटा की जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
  • फ्लाइंग क्रू के डोपिंग मामलों के लिए ज्यादा सख्त नियम और सजा का फ्रेमवर्क बन सकता है।

एयर इंडिया की फ्लाइट एआई2379 से जुड़े मामले की जांच अब तेजी से आगे बढ़ सकती है। सरकार एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी से इस जांच को जल्द पूरा करने के लिए कहने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले की अंतरिम रिपोर्ट एक महीने से पहले आने की उम्मीद है। जांच में फ्लाइट से जुड़े तकनीकी डेटा के साथ मेडिकल रिकॉर्ड और संबंधित लोगों के बयान भी अहम होंगे। इन्हीं सबूतों के आधार पर अब जांच आगे बढ़ाई जाएगी और एयर इंडिया के कामकाज से जुड़े मुद्दों को भी देखा जाएगा।

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एक महीने से पहले आ सकती है अंतरिम रिपोर्ट

सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि सरकार इस जांच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाना चाहती है। इस मामले में एएआईबी की अंतरिम रिपोर्ट एक महीने से पहले आने की उम्मीद है। जांच एजेंसी को मामले की जांच और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा जाएगा।

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एफडीआर और सीवीआर सुरक्षित, डेटा की जांच होगी तेज

सूत्रों के मुताबिक इस मामले में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी एफडीआर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर यानी सीवीआर सुरक्षित कर लिए गए हैं। दोनों रिकॉर्डर में मौजूद डेटा की जांच तेजी से की जाएगी। इससे जांच एजेंसी को यह समझने में मदद मिलेगी कि फ्लाइट के दौरान उस समय विमान में क्या हो रहा था और घटना से जुड़े हालात कैसे बने।

मेडिकल रिकॉर्ड और बयान भी होंगे जांच का हिस्सा

जांच सिर्फ फ्लाइट के डेटा तक सीमित नहीं रहेगी। सूत्रों के मुताबिक मेडिकल जांच से जुड़े रिकॉर्ड और संबंधित लोगों के बयान भी जुटाए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि एआई171 मामले के उलट इस केस में सभी जरूरी सबूत उपलब्ध हैं। इसी वजह से जांच को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी है।

एयर इंडिया को कामकाज का तरीका सुधारने को कहा

सूत्रों के मुताबिक रेगुलेटर और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयर इंडिया को उसके कामकाज के तरीके को लेकर भी सख्त संदेश दिया है। एयरलाइन से कहा गया है कि अपने वर्क कल्चर में सुधार किया जाए। इसके साथ ही फ्लाइंग क्रू के डोपिंग से जुड़े मामलों को रोकने के लिए ज्यादा सख्त व्यवस्था बनाने की जरूरत बताई गई है।

फ्लाइंग क्रू के लिए बन सकते हैं सख्त नियम

सरकार चाहती है कि एफडीआर और सीवीआर के डेटा की जांच के साथ एएआईबी की पूरी जांच तेजी से आगे बढ़े। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट के आधार पर फ्लाइंग क्रू के लिए डोपिंग से जुड़े ज्यादा सख्त नियम बनाए जा सकते हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ऐसी कड़ी सजा का प्रावधान भी किया जा सकता है, जो दूसरे मामलों के लिए उदाहरण बने।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 13, 2026