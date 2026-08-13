तमिलनाडु में निवेश की बड़ी डील, 97 समझौतों से बनेंगी 1 लाख से ज्यादा नौकरियां

Tamil Nadu Investment: तमिलनाडु सरकार ने निवेश बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विदेशी कंपनियों के 16 नए प्रोजेक्ट्स के लिए 150.5 अरब रुपये यानी करीब 1.58 अरब डॉलर के समझौते किए हैं।

रॉयटर्स की खबर के अनुसार, इन निवेशकों में फ्रांस की Saint-Gobain और अमेरिका की सर्वर बनाने वाली कंपनी Super Micro Computer भी शामिल हैं।

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कुल 97 समझौतों पर हुए साइन



राज्य सरकार ने गुरुवार को अलग-अलग सेक्टर में कुल 97 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनकी कुल वैल्यू 674.52 अरब रुपये बताई गई है। सरकार के मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स से 1 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

इन समझौतों में विदेशी निवेश के साथ भारतीय कंपनियों के प्रोजेक्ट्स और मौजूदा प्लांट्स के विस्तार से जुड़े निवेश भी शामिल हैं।

नई सरकार का पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव



यह निवेश सम्मेलन मई में जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव है। अभिनेता से नेता बने विजय की सरकार राज्य में ज्यादा से ज्यादा कारोबार और निवेश लाने की कोशिश कर रही है।

तमिलनाडु पहले से ही भारत के बड़े मैन्युफैक्चरिंग राज्यों में शामिल है और नई सरकार इसी स्थिति को और मजबूत करना चाहती है।

Saint-Gobain और Daimler का बड़ा निवेश



फ्रांस की Saint-Gobain ने 20 अरब रुपये के निवेश की योजना बनाई है। इसमें एक नया प्लांट लगाने के साथ कांचीपुरम में मौजूद उसकी फैसिलिटी का विस्तार भी शामिल है।



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वहीं जर्मनी की Daimler India Commercial Vehicles चेन्नई स्थित अपनी फैक्ट्री के विस्तार पर 40 अरब रुपये निवेश करेगी।

Titan और MAS Holdings भी लगाएंगी पैसा



भारतीय ज्वेलरी कंपनी Titan ने अपने कारोबार के विस्तार के लिए 10 अरब रुपये निवेश करने का वादा किया है। वहीं श्रीलंका की कपड़ा कंपनी MAS Holdings 8.8 अरब रुपये का निवेश करेगी।

इसके अलावा निवेशकों में Hinduja Group, स्पेस स्टार्टअप Agnikul Cosmos और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने वाली Ultraviolette भी शामिल हैं।

चेन्नई पहले से बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब



तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को अक्सर ‘Detroit of India’ कहा जाता है। यहां Hyundai, Renault Group और TVS Motor जैसी कंपनियों की फैक्ट्रियां मौजूद हैं।

इसके अलावा Apple के सप्लायर्स Foxconn और Tata Electronics की भी राज्य में मौजूदगी है। नए निवेश समझौतों के जरिए तमिलनाडु सरकार मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार के मोर्चे पर अपनी स्थिति और मजबूत करने की कोशिश कर रही है।