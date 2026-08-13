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NewsऑटोAuto Industry July 2026 Sales: ऑटो इंडस्ट्री ने रचा नया रिकॉर्ड, पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर की बिक्री में तेज उछाल

Auto Industry July 2026 Sales: ऑटो इंडस्ट्री ने रचा नया रिकॉर्ड, पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर की बिक्री में तेज उछाल

जुलाई 2026 में ऑटो इंडस्ट्री ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने बाजार में नई उम्मीद जगा दी है। पैसेंजर व्हीकल से लेकर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर तक बिक्री में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आखिर किन सेगमेंट ने कितना दम दिखाया और फेस्टिव सीजन से पहले क्या संकेत मिले, जानिए पूरी कहानी।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 13, 2026 14:50 IST
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In Short

  • जुलाई 2026 में ऑटो इंडस्ट्री की रिकॉर्ड बिक्री, कई सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ
  • पैसेंजर व्हीकल बिक्री 34.3% बढ़कर 4.58 लाख यूनिट के करीब पहुंची
  • टू व्हीलर और थ्री व्हीलर बाजार में भी शानदार तेजी दर्ज की गई

भारत की ऑटो इंडस्ट्री ने जुलाई 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। इस महीने पैसेंजर व्हीकल, थ्री व्हीलर और टू व्हीलर सेगमेंट में बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया। इंडस्ट्री की कुल प्रोडक्शन संख्या 33,70,958 यूनिट रही, जबकि घरेलू बाजार में भी वाहनों की खरीदारी में बड़ा उछाल देखने को मिला। जुलाई की यह तेजी अब फेस्टिव सीजन से पहले बाजार के लिए अच्छा संकेत मानी जा रही है और इसका असर अलग-अलग वाहन सेगमेंट की बिक्री पर साफ दिखा है।

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पैसेंजर व्हीकल बिक्री में 34.3% की बढ़त

जुलाई 2026 में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 4,57,810 यूनिट रही। पिछले साल जुलाई 2025 में यह आंकड़ा 3,40,772 यूनिट था। यानी इस साल बिक्री में 34.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऑटो इंडस्ट्री के मुताबिक, कई महीनों से जारी यह पॉजिटिव ट्रेंड अब फेस्टिव सीजन में और मजबूत होने की उम्मीद है।

थ्री व्हीलर की बिक्री भी तेजी से बढ़ी

थ्री व्हीलर सेगमेंट में भी जुलाई 2026 काफी मजबूत रहा। इस दौरान कुल 92,560 यूनिट की बिक्री हुई, जबकि जुलाई 2025 में यह संख्या 69,403 यूनिट थी। इसमें 33.4% की ग्रोथ दर्ज की गई।

थ्री व्हीलर में पैसेंजर कैरियर की बिक्री 77,994 यूनिट रही, जो पिछले साल के 58,693 यूनिट से 32.9% ज्यादा है। वहीं गुड्स कैरियर सेगमेंट में 12,896 यूनिट की बिक्री हुई, जिसमें 40.3% की बढ़ोतरी रही। ई-रिक्शा की बिक्री 1,132 यूनिट और ई-कार्ट की बिक्री 538 यूनिट रही।

टू व्हीलर सेगमेंट में 22.6% की ग्रोथ

भारत के टू व्हीलर बाजार ने भी जुलाई में मजबूत प्रदर्शन किया। जुलाई 2026 में टू व्हीलर की कुल बिक्री 19,23,483 यूनिट रही, जबकि जुलाई 2025 में यह आंकड़ा 15,69,120 यूनिट था। इस तरह बिक्री में 22.6% की बढ़त दर्ज की गई।

टू व्हीलर में स्कूटर की बिक्री 7,98,190 यूनिट रही, जो पिछले साल के मुकाबले 23.7% ज्यादा है। मोटरसाइकिल की बिक्री 10,74,796 यूनिट रही, जिसमें 20.7% की वृद्धि हुई। वहीं मोपेड की बिक्री 50,497 यूनिट रही और इसमें 48.6% की सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली।

SIAM ने बताया फेस्टिव सीजन से पहले मजबूत संकेत

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के डायरेक्टर जनरल राजेश मेनन ने कहा कि जुलाई 2026 में ऑटो इंडस्ट्री ने अब तक की सबसे मजबूत जुलाई बिक्री दर्ज की है। उनके मुताबिक, पैसेंजर व्हीकल, थ्री व्हीलर और टू व्हीलर में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है।उन्होंने कहा कि कई महीनों से जारी यह तेजी अब फेस्टिव सीजन में प्रवेश कर रही है, जिससे ग्राहकों की खरीदारी को लेकर उम्मीदें और बढ़ी हैं।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 13, 2026