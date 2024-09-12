Apple iPhone 16 नहीं खरीद सकते तो क्या Google Pixel 9, Samsung Galaxy S24 खरीद लें

Apple iPhone 16 भारत में 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुआ है लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये महंगा है तो सस्ता ऑप्शन क्या हो सकता है आपके लिए। क्योंकि ये बात भी सही है कि हर कोई आईफोन नहीं खरीद सकता।

iphone 16

iphone16 , 12 सितंबर की शाम 5.30 बजे से प्री-ऑर्डर के लिए मिलेगा और 20 सितंबर से भारत में रिटेल स्टोर पर मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यार ये मेरे लिए महंगा है तो हम आपको कुछ विकल्प दे रहे हैं जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है।

Google Pixel 9 , कीमत: 79,999 रुपये

Google Pixel 9 में लेटेस्ट Tensor G4 प्रोसेसर और 12GB अपग्रेडेड RAM है। इसका 6.3 इंच का एक्टुआ डिस्प्ले पहले से कहीं ज़्यादा चमकीला है, जो सीधी धूप में भी स्पष्ट दृश्यों के लिए 2,700 निट्स तक पहुँचता है। फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, कैमरे में 50MP का मुख्य लेंस और विस्तृत क्लोज़-अप के लिए मैक्रो फ़ोकस के साथ एक नया 48MP अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है। फ्रंट कैमरे में अब शार्प सेल्फी के लिए ऑटो-फ़ोकस की सुविधा है। AI द्वारा संचालित मैजिक एडिटर जटिल संपादन को आसान बनाता है, जिससे उपयोगकर्ता बैकग्राउंड को एडजस्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं और छवियों को सहजता से विस्तारित कर सकते हैं। कंपनी Pixel 9 के साथ बड़ी, फ़ास्ट-चार्जिंग, पूरे दिन चलने वाली बैटरी का वादा करती है।

Samsung Galaxy S24 , कीमत: 62,999 रुपये

सैमसंग गैलेक्सी S24 में 6.2 इंच का फुल-एचडी+ डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले है, जिसमें 1Hz से 120Hz तक का वेरिएबल रिफ्रेश रेट और विज़न बूस्टर सपोर्ट है। यह भारतीय वैरिएंट में Exynos 2400 SoC द्वारा संचालित है, जो 8GB रैम और 512GB तक की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। कैमरा सेटअप में 50MP वाइड कैमरा, 12MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा और 10MP टेलीफ़ोटो कैमरा वाला ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम शामिल है। आगे की तरफ, इसमें 12-मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है।

गैलेक्सी एस24 में धूल और पानी प्रतिरोध के लिए आईपी68 रेटिंग, 25W वायर्ड चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,000mAh की बैटरी और वायरलेस पावरशेयर कार्यक्षमता भी है।

वनप्लस 12 5G , कीमत: 64,999 रुपये

वनप्लस 12 में 6.82 इंच की क्वाड-एचडी+ एलटीपीओ ओएलईडी स्क्रीन है जो 120 हर्ट्ज़ की अडैप्टिव रिफ्रेश रेट प्रदान करती है। यह डॉल्बी विजन, 10 बिट कलर डेप्थ, प्रोएक्सडीआर, 2160 हर्ट्ज़ पीडब्लूएम डिमिंग के लिए सपोर्ट के साथ आता है। स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट द्वारा संचालित है। यह 16GB तक रैम और 512GB की इंटरनल स्टोरेज प्रदान करता है।

वनप्लस 12 में Hasselblad कैमरे

कैमरे की बात करें तो वनप्लस 12 में Hasselblad कैमरे दिए गए हैं, जिसमें 50MP Sony LYT-808 प्राइमरी लेंस, 64MP टेलीफ़ोटो कैमरा और 48MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस शामिल हैं। सेल्फी के लिए इसमें 32MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। वनप्लस 12 5G में 5,400mAh की बैटरी दी गई है जो 100W SuperVOOC चार्जिंग को सपोर्ट करती है।