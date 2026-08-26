AI की दुनिया में सॉफ्टबैंक का बड़ा दांव, निवेश से पहले उठाया अहम कदम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की बढ़ती मांग के बीच जापान की निवेश कंपनी SoftBank OpenAI में बड़ा निवेश करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अक्टूबर 2026 तक OpenAI में करीब 65 अरब डॉलर निवेश करने की योजना बना रही है। इतनी बड़ी रकम जुटाने के लिए SoftBank अब बॉन्ड बिक्री के जरिए पैसा जुटाने की तैयारी कर रहा है।

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$10 से $20 अरब तक बॉन्ड बेचने की तैयारी

रिपोर्ट के अनुसार, SoftBank कई इन्वेस्टमेंट बैंकों के साथ 10 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर तक के बॉन्ड इश्यू को लेकर बातचीत कर रहा है। यह प्रक्रिया सितंबर तक शुरू हो सकती है।

कंपनी इससे पहले भी OpenAI में निवेश के लिए उधार का सहारा ले चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक, SoftBank ने इस निवेश को फंड करने के लिए करीब 40 अरब डॉलर का ब्रिज लोन लिया था। अब बॉन्ड से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल इस कर्ज को चुकाने में किया जा सकता है।

OpenAI में निवेश क्यों है इतना बड़ा कदम?

SoftBank का यह निवेश AI सेक्टर में उसके भरोसे को दिखाता है। कंपनी मानती है कि आने वाले समय में AI की मांग तेजी से बढ़ सकती है और OpenAI इस क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में शामिल है।

हालांकि, इतनी बड़ी रकम जुटाने की योजना को लेकर निवेशकों में कुछ चिंता भी है। SoftBank की क्रेडिट रेटिंग पहले से कमजोर है, जिसके कारण बाजार में इस कदम को लेकर सावधानी बरती जा रही है।

बॉन्ड बिक्री पर निवेशकों की नजर

रिपोर्ट के मुताबिक, बॉन्ड बिक्री की खबर के बाद SoftBank के डॉलर बॉन्ड में गिरावट देखी गई। वहीं, कंपनी के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप यानी CDS में भी बढ़ोतरी हुई।

SoftBank के प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी ब्रिज लोन को दोबारा फाइनेंस करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

AI की दौड़ में कंपनियां ले रहीं कर्ज का सहारा

SoftBank का कदम सिर्फ एक कंपनी की फंडिंग रणनीति नहीं है, बल्कि AI इंडस्ट्री के बड़े ट्रेंड को भी दिखाता है। दुनियाभर की टेक कंपनियां AI डेटा सेंटर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्किंग और चिप्स जैसी जरूरतों के लिए भारी निवेश कर रही हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल AI इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश के लिए बॉन्ड मार्केट से 410 अरब डॉलर से ज्यादा रकम जुटाई जा चुकी है। इससे साफ है कि AI की रेस में आगे बढ़ने के लिए कंपनियां अब बड़े पैमाने पर कर्ज के जरिए निवेश बढ़ा रही हैं।