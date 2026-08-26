Adani Enterprises और Adani Green में क्या करें निवेशक? एक्सपर्ट ने बताई स्ट्रैटेजी

अगर आपके पोर्टफोलियो में Adani Enterprises और Adani Green के शेयर हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है। बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए JM Financial के अक्षय भागवत ने अडाणी एंटरप्राइजेज और अडाणी ग्रीन को होल्ड करने की सलाह दी है। उनके मुताबिक मौजूदा टेक्निकल संकेत अभी किसी बड़ी गिरावट की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं।

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टेक्निकल चार्ट में अभी कमजोरी नहीं

एक्सपर्ट ने कहा कि अगर इस समय किसी निवेशक को कैश की जरूरत नहीं है तो मुनाफा बुक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक शेयरों में आई तेजी के बाद भी किसी भी तरह से ये टेक्निकल चार्ट करेक्शन का संकेत नहीं दे रहे हैं।

यानी मौजूदा स्थिति में सिर्फ बड़ी कमाई देखकर पोजिशन से निकलने का तकनीकी आधार उन्हें नजर नहीं आ रहा है। उनका मानना है कि जब तक चार्ट का ट्रेंड मजबूत है, तब तक निवेश बनाए रखना ज्यादा बेहतर हो सकता है।

टारगेट तय करना मुनाफे को सीमित कर सकता है

एक्सपर्ट ने Adani Enterprises के पुराने उतार-चढ़ाव का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक 2020-2023 के दौरान शेयर 3900 से गिरकर सीधे 1000 तक आ गया था। ऐसे उतार-चढ़ाव के बावजूद लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखने वाले निवेशकों के लिए उनका फोकस जल्द टारगेट तय करने के बजाय ट्रेंड पर है।

उन्होंने कहा, “टारगेट तय करना आपके मुनाफे को सीमित कर देगा।” यानी जब तक तकनीकी ढांचा मजबूत है, निवेशकों को सिर्फ एक तय कीमत के आधार पर बाहर निकलने के बजाय ट्रेंड पर नजर रखनी चाहिए।

Adani Enterprises Share Price

कंपनी का शेयर आज एनएसई पर 0.06% या 2 रुपये चढ़कर 3,112 रुपये पर बंद हुआ।

Adani Green Share Price

कंपनी का शेयर आज एनएसई पर 2.02% या 26.80 रुपये गिरकर 1,303.20 रुपये पर बंद हुआ।