नेपाल में कुदरत का कहर! सैलाब ने मचाई तबाही, सैकड़ों लोगों के लापता होने से हड़कंप



नेपाल में बुधवार को आई भीषण फ्लैश फ्लड ने कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ के बाद घर आंशिक रूप से पानी में डूब गए, सड़कें कीचड़ से भर गईं और तेज बहाव कई बस्तियों से होकर गुजरा। नुवाकोट जिले के त्रिशुली बाजार के वीडियो में बाढ़ की भयावह स्थिति दिखाई दे रही है।

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पानी और मलबे के तेज बहाव से गांव प्रभावित

त्रिशुली बाजार में कई घरों के आसपास बाढ़ का पानी जमा हो गया है। कुछ इलाकों में सड़कें और आसपास के ढांचे कीचड़ भरे पानी में डूबे नजर आए। धादिंग जिले के गल्छी क्षेत्र के वीडियो में नदी का तेज बहाव आसपास की सड़कों और बस्तियों तक पहुंचता दिखा।सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो में बाढ़ के दबाव से बहुमंजिला इमारतों के गिरने के दृश्य भी दिखाई दिए हैं। फ्लैश फ्लड ने तिब्बत सीमा से लगे क्षेत्रों में गांवों, सड़कों, पुलों और बिजली परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाया है।

आठ लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

रॉयटर्स के अनुसार, बाढ़ में अब तक कम से कम आठ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के बाद मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों और लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टरों से भी निगरानी की जा रही है, लेकिन कई जगह पानी का स्तर अधिक होने के कारण लैंडिंग में परेशानी आ रही है।बाढ़ की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। पिछले साल इस क्षेत्र में आई घातक बाढ़ को ग्लेशियल झील के पानी के निकलने से जोड़ा गया था।

384 यात्रियों के लापता होने की सूचना

नेपाल पर्यटन बोर्ड के शुरुआती आकलन के अनुसार, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 384 यात्रियों के लापता होने की सूचना मिली है। इनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं।लापता यात्रियों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और मलेशिया के लोग शामिल बताए गए हैं। पर्यटन बोर्ड ने कहा कि यह जानकारी ट्रैवल एजेंसियों, गाइड, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर सत्यापित की जा रही है।