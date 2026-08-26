नेपाल में कुदरत का कहर, NDRF की तैयारी तेज; महाराजगंज समेत कई इलाकों में अलर्ट

नेपाल में बुधवार को आई अचानक फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी है। तिब्बत सीमा की ओर से आए तेज पानी के कारण भोटेकोशी नदी उफान पर आ गई, जिससे नेपाल के कई इलाकों में नुकसान हुआ है। इस बाढ़ का असर अब भारत के सीमावर्ती राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है।

advertisement

भोटेकोशी नदी में उफान से नेपाल में नुकसान

नेपाल के रसुवा इलाके में भोटेकोशी नदी के बढ़ते जलस्तर ने हालात बिगाड़ दिए। टिमुरे बाजार और रसुवा सीमा नाके के आसपास बाढ़ का पानी तेजी से फैला, जिससे कई वाहन बह गए और सड़क समेत अन्य ढांचों को नुकसान पहुंचा।

बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है, हालांकि नुकसान का पूरा आकलन अभी किया जा रहा है।

यूपी के सीमावर्ती जिलों में बढ़ी सतर्कता

नेपाल में बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

कुशीनगर में संभावित खतरे को देखते हुए NDRF की तैनाती की गई है। अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जरूरी तैयारियां पहले से पूरी रखने को कहा गया है।

बिहार में छह जिलों के लिए अलर्ट

नेपाल से आने वाले पानी के असर को देखते हुए बिहार में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर हालात की जानकारी दी है।

राज्य के छह संवेदनशील जिलों में NDRF की टीमें भेजी गई हैं। कोसी, गंडक और गंगा नदी बेसिन में बढ़ते पानी को देखते हुए प्रशासन को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

जलविद्युत परियोजनाओं पर भी पड़ा असर

नेपाल में आई इस बाढ़ से जलविद्युत क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचा है। भोटेकोशी नदी क्षेत्र में कई परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, 13 जलविद्युत परियोजनाओं पर असर पड़ा है।

प्रशासन और राहत एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकारें आपसी तालमेल के साथ संभावित खतरे से निपटने की तैयारी कर रही हैं।

सीमावर्ती इलाकों पर बनी हुई है नजर

नेपाल में पहाड़ी इलाकों से आने वाली बाढ़ का असर भारत की नदियों पर पड़ सकता है। इसी वजह से यूपी और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है।

advertisement

अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और स्थिति के अनुसार राहत एवं बचाव अभियान तेज किया जाएगा।

