20 साल में निवेशकों का पैसा 23 गुना तक बढ़ा, इन 7 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने बनाया जबरदस्त वेल्थ

बाजार के अलग अलग दौर में निवेश बनाए रखना लंबी अवधि में संपत्ति बनाने के लिहाज से बड़ा फर्क डाल सकता है। बिजनेस टुडे ने द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि सात इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 20 साल में निवेशकों की रकम 10 गुना से ज्यादा बढ़ाई है। इनमें सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले फंड ने निवेश को 23 गुना से भी ज्यादा कर दिया।

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तीन कैटेगरी के फंड शामिल

इन सात फंड्स में लार्ज कैप मिड कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड शामिल हैं। लंबे समय के दौरान इन फंड्स ने निवेशकों को मजबूत रिटर्न दिया है।

निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड सबसे आगे

लिस्ट में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड सबसे ऊपर रहा। इस फंड ने पिछले 20 साल में निवेशकों की रकम 23.3 गुना कर दी। इसी अवधि में इसका सीएजीआर 17.1 प्रतिशत रहा।

इसके बाद एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड रहा जिसने 20 साल में निवेशकों की रकम 17.8 गुना की। इसका सीएजीआर 15.5 प्रतिशत रहा।

फ्रैंकलिन टेम्पलटन के दो फंड भी शामिल

फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप फंड ने पिछले 20 साल में निवेशकों की रकम 17.6 गुना बढ़ाई। इसका सीएजीआर 15.4 प्रतिशत रहा।

वहीं फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने इसी अवधि में निवेश को 15.7 गुना किया। इसका सीएजीआर 14.7 प्रतिशत रहा।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ के दो फंड

आदित्य बिड़ला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड ने 20 साल में निवेशकों की रकम 14.8 गुना की। इसका सीएजीआर 14.4 प्रतिशत रहा।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ लार्ज कैप फंड ने निवेशकों की रकम 13.7 गुना बढ़ाई। इस दौरान इसका सीएजीआर 14 प्रतिशत रहा।

एचडीएफसी लार्ज कैप फंड भी लिस्ट में

एचडीएफसी लार्ज कैप फंड ने पिछले 20 साल में निवेशकों की रकम 13.1 गुना की। इस अवधि में इसका सीएजीआर 14 प्रतिशत रहा।

लंबे समय में भी लगातार बेहतर प्रदर्शन

आंकड़ों के मुताबिक इन सभी सात फंड्स ने पिछले 15 साल में निवेशकों की रकम 10 गुना से ज्यादा और पिछले 10 साल में पांच गुना से ज्यादा बढ़ाई है।

निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड तीन साल पांच साल 10 साल और 20 साल की अवधि में सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा। वहीं पिछले 15 साल की अवधि में फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप फंड सबसे बड़ा वेल्थ मल्टीप्लायर रहा।