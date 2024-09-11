Huawei ने लॉन्च किया दुनिया का पहला ट्रिपल फोल्डेबल फोन

Apple के iPhone 16 के लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद, Huawei ने दुनिया का पहला ट्रिपल-फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च किया है। यह लॉन्चिंग रणनीतिक रूप से Apple के मुकाबले बनाई गई है, खासकर चीनी बाजार में, जहाँ दोनों कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। जहाँ Apple के iPhone 16 में कुछ छोटे सुधार किए गए हैं, वहीं डिज़ाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। दूसरी ओर, Huawei ने बिल्कुल नया ही फोन पेश कर धमाल मचा दिया है।

Huawei Mate XT: अनोखा ट्रिपल-फोल्डिंग डिज़ाइन

Mate XT अल्टीमेट डिज़ाइन की सबसे खास बात इसका ट्रिपल-फोल्डिंग डिस्प्ले है, जो इसे 10.2-इंच के बड़े टैबलेट में बदलने की क्षमता देता है। यूज़र्स इसे तीन मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार मोड़ने पर यह 6.4-इंच का फोन बन जाता है, दो बार मोड़ने पर 7.9-इंच की स्क्रीन मिलती है, और पूरी तरह से खुलने पर 10.2-इंच का डिस्प्ले प्रदान करता है, जो इसे टैबलेट के रूप में भी उपयोगी बनाता है।

इसमें लचीली स्क्रीन सामग्री और एक खास हिंज सिस्टम का उपयोग किया गया है, जिससे स्क्रीन को बिना किसी रुकावट के मोड़ा और खोला जा सकता है। यह डिज़ाइन उन यूज़र्स के लिए है जो मल्टीटास्किंग, पढ़ाई, या गेमिंग के लिए बड़ी स्क्रीन की आवश्यकता महसूस करते हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट फोन भी चाहते हैं।

हाई-टेक कैमरा और पावरफुल हार्डवेयर



Huawei Mate XT में क्वाड-कैमरा सेटअप है, जिसमें मुख्य 50-मेगापिक्सल का कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) और वेरिएबल अपर्चर के साथ आता है, जो अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन में आसानी से एडजस्ट हो सकता है। इसके अलावा, इसमें 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 12-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी शामिल है, जो 5.5x ऑप्टिकल जूम प्रदान करता है। 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है, जो सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए शानदार है।

Mate XT में 16GB रैम और तीन स्टोरेज विकल्प दिए गए हैं: 256GB, 512GB और 1TB। Huawei ने प्रोसेसर के बारे में खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह एक हाई-एंड चिप होने की उम्मीद है जो हाई-परफॉर्मेंस कार्यों को आसानी से संभाल सके। इसमें 5,600mAh की बैटरी है जो पूरे दिन चल सकती है, साथ ही 66W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

प्रीमियम कनेक्टिविटी और फीचर्स



Mate XT में 5G, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.2 और GPS जैसी उन्नत कनेक्टिविटी सुविधाएँ दी गई हैं। इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और AI-संचालित फीचर्स भी हैं, जो इसे तेज और सुरक्षित बनाते हैं। इस फोन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी विकल्प है, जो इसे विशेष बनाता है।

कीमत और उपलब्धता

Huawei Mate XT अल्टीमेट डिज़ाइन फिलहाल सिर्फ चीन में उपलब्ध है। इसके 256GB मॉडल की कीमत CNY 19,999 (लगभग $2,800) है, जबकि 1TB मॉडल की कीमत CNY 23,999 (लगभग $3,370) है। यह फोन डार्क ब्लैक और रुई रेड रंगों में आता है, और 20 सितंबर से इसकी बिक्री शुरू होगी।

Huawei का स्मार्टफोन बाजार पर प्रभाव

Huawei द्वारा Mate XT अल्टीमेट डिज़ाइन को iPhone 16 के लॉन्च के ठीक बाद पेश करना एक सोची-समझी रणनीति है। जहाँ Apple के नए iPhone में कोई बड़ा डिज़ाइन बदलाव नहीं है, वहीं Huawei अपने फोल्डेबल डिज़ाइन और इनोवेशन से बाज़ार में नया प्रभाव डाल रहा है।

2024 तक, फोल्डेबल स्मार्टफोन की मांग में 37.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है, और Huawei का Mate XT इस सेगमेंट में उसकी अग्रणी स्थिति को और मजबूत करेगा। Apple अभी फोल्डेबल फोन के बाजार में नहीं उतरा है, और Huawei इस अवसर का लाभ उठाकर बाजार में अपनी स्थिति को और बढ़ा रहा है।