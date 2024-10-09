Google Drive पर फोटो कैसे अपलोड करें: एक आसान तरीका | स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

डेस्कटॉप से Google Drive पर फाइलें अपलोड करें

1. वेबसाइट पर जाएं: अपने कंप्यूटर पर drive.google.com खोलें।

2. नई फाइल अपलोड करें:

* ऊपर बाईं ओर "न्यू" बटन पर क्लिक करें।

* फाइल अपलोड" या "फोल्डर अपलोड" का विकल्प चुनें।

3. फाइल या फोल्डर चुनें:

* अपनी मनपसंद फाइल या फोल्डर को सलेक्ट करें

* यदि आप उसी नाम से अपलोड करना चाहते हैं, तो वही नाम Google Drive में दिखाई देगा।

एंड्रॉयड डिवाइस पर अपलोड करें

1. Google Drive ऐप खोलें: अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में Google Drive ऐप्लिकेशन ओपन करें।

2. फाइल अपलोड करें:

* ऐड" के ऑप्शन पर क्लिक करें।

* अपलोड" का चयन करें।

* उस फाइल को चुनें जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं।

* आपकी अपलोड की गई फाइल "माई ड्राइव" में दिखेगी।

iPhone और iPad पर अपलोड करें

1. Google Drive ऐप खोलें: अपने iPhone या iPad में Google Drive खोलें।

2. फाइल अपलोड करें:

* ऐड" के आइकन पर टैप करें।

* अपलोड" पर जाएं और फोटो या वीडियो के लिए "फोटो और वीडियो" का विकल्प चुनें।

* अपनी फाइल चुनें और अपलोड पर क्लिक करें।



Google Drive पर फोटो और वीडियो अपलोड करना बेहद आसान है। इसे अपनाकर आप अपने डिवाइस की स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं और अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। अब आप अपने सभी महत्वपूर्ण फाइल्स को एक सुरक्षित जगह पर रख सकते हैं!