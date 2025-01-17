scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीक्या आपके नाम पर चल रही फर्जी सिम? 2 मिनट में लगाए पता, नहीं तो पड़ सकते हैं मुसीबत में

क्या आपके नाम पर चल रही फर्जी सिम? 2 मिनट में लगाए पता, नहीं तो पड़ सकते हैं मुसीबत में

कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि उसके नाम पर कितनी सिम एक्टिवेट है। ऐसे में वह बहुत बार मुसीबत में भी फंस जाते हैं। हम आपको इस आर्टिकल में पूरा तरीका बताएंगे जिसके जरिये आप जान सकते हैं कि आपके आईडी पर कितने सिम एक्टिवेट हैं।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 17, 2025 14:18 IST
Rules regarding multiple SIM cards

हम सब बड़े आसानी से फोन चलाते हैं पर कभी इस तरफ ध्यान नहीं जाता है कि हमारे नाम पर कितनी सिम एक्टिवेट है। अगर किसी ने हमारे नाम पर फर्जी सिम लिया है तो वह हमारे लिए मुसीबत भरा हो सकता है। दरअसल, कई बार लोग सिम का गलत इस्तेमाल कर देते हैं और फिर निर्दोष व्यक्ति को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे नाम पर कितनी सिम एक्टिवेट है?

आपके नाम पर कितनी सिम एक्टिवेट है यह जानना बहुत आसान है। आप घर बैठे कुछ मिनटों में इसका पता लगा सकते हैं। हम आपको नीचे पूरा प्रोसेस बताएंगे।

आपके नाम पर कितनी सिम है एक्टिवेट

स्टेप 1: https://tafcop.sancharsaathi.gov.in/telecomUser/ पोर्टल पर जाएं।
स्टेप 2: अब अपना मोबाइल नंबह डालें और फिर ओटीपी की मदद से लॉग-इन करें।
स्टेप 3: लॉग-इन के बाद आपको तुरंत शो हो जाएगा कि आपके नंबर से कितनी आईडी जुड़ी हुई है। 
स्टेप 4: लिस्ट में ऐसा नंबर है जिसे नहीं जानते हैं तो आप उसे 'REPORT' भी कर सकते हैं। इसके लिए Not My Number" ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
स्टेप 5: अब आपको 'REPORT' पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको  टिकट ID रिफरेंस नंबर शो होगा और नंबर बंद हो जाएगा।

एक आईडी पर कितनी सिम हो सकती है एक्टिवेट? 

सरकार के नियमों के अनुसार एक आईडी पर 9 सिम एक्टिवेट हो सकती है। हालांकि,  जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में इसकी सीमा 6 है। सवाल आता है कि आपके नाम पर कितनी सिम एक्टिवेट है यह जानना जरूरी क्यों है? 

आपको बता दें कि अगर आपकी आईडी पर कोई फर्जी सिम एक्टिवेट होती है तो यह आपके लिए खतरा हो सकता है कोई व्यक्ति आपके नाम पर गलत या गैरकानूनी गतिविधियां कर सकते हैं। ऐसे में आपको साल में एक बार जरूर चेक करना चाहिए कि आपके नाम पर कितनी सिम एक्टिवेट है। 
 

Priyanka Kumari
Jan 17, 2025