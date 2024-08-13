कैसा है OnePlus 12R Genshin Impact Edition?

OnePlus 12R Genshin Impact Review: OnePlus ने किया HoYoverse के साथ कोलैबोरेशन (collaboration) और इस साल लॉंच किया OnePlus 12R Genshin Impact Edition। यह एडिशन 5 star electro character-Keqing पर केंद्रित है, जिसे Genshin Impact उत्साही लोगों के बीच व्यापक रूप से पसंद किया जाता है।

कैसा है OnePlus 12R का डिब्बा?

अब बात करते हैं इसके डिब्बे की तो इसके बॉक्स में कई चीज़ें शामिल हैं जैसे एक (Keqing) केकिंग-थीम वाला बैज, फोन केस, पावर एडॉप्टर और 'ग्लिंटेड लाइटनिंग' वाली केबल, एक फोन स्टैंड, कुल आठ (Keqing) केकिंग-थीम वाले धातु बैज, आठ (Keqing ) केकिंग-थीम वाले चिबी स्टिकर, स्टिलेटो सिम इजेक्टर। इन टूल्स की क्वालिटी अभी तक के Oneplus के टूल्स से कई गुना बेहतर है।

OnePlus 12R में कौनसे हैं ख़ास फीचर?

इसके फ़ीचर्स कमाल के हैं। ये AMOLED ProXDR6.78" डिस्प्ले की विशेषता के साथ, OnePlus 12R Genshin Impact में आराम से फ़िल्म, वीडियो इसके 120Hz तक की रिफ्रेश रेट के साथ देख सकते है। Corning Gorilla Glass Victus 2 सुरक्षा के साथ, ये फ़ोन बढ़िया durability का दावा करता है।

कैसा है OnePlus 12R का कैमरा?

OnePlus 12R Genshin Impact Edition का कैमरा बहुत बढ़िया है। इसमें 50MP Sony IMX890 प्राइमरी सेंसर, 8MP ultra wide camera और 2MP macro shooter के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप है। इसके कैमरे का प्रदर्शन अच्छा है और कंट्रास्ट बनाए रखते हुए अच्छी तस्वीरें कैप्चर करता है। रंगों का सटीक प्रतिनिधित्व किया जाता है, जबकि कम रोशनी वाली फोटोग्राफी भी इस सेगमेंट के अंतर्गत आने वाले उपकरणों के बराबर है। सामने की तरफ, 16MP का सेल्फी कैमरा है जो त्वचा के रंग को अच्छे से कैप्चर करता है।

इस ब्रांड का दावा है कि चौथी जनरेशन के LTPO support के साथ ये डिवाइस 2,160Hz PWM डिमिंग के साथ-साथ 4,500nits तक की ज़्यादा रोशनी (brightness) दे सकता है। यह Dolby Vision HDR10+ को सपोर्ट करता है, जो उपयोगकर्ताओं के मल्टीमीडिया अनुभव को बेहतर बनाता है। यह स्मार्टफोन TÜV Rheinland Intelligent Eye Care certification के साथ आता है जो आमतौर पर प्रीमियम डिवाइसों से जुड़ा होता है।

कैसा है OnePlus 12R का प्रोसेसर?

OnePlus 12R Genshin Impact Edition, Qualcomm Snapdragon 8Gen2 processor से संचालित है जो 16GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज द्वारा बना है।परफॉरमेंस के हिसाब से डिवाइस अच्छा प्रदर्शन करता है क्योंकि इसे ट्रिनिटी इंजन के साथ अनुकूलित किया गया है जो बिना किसी तकनीकी रुकावट के बढ़िया कामकाज की गारंटी देता है। 16 GB RAM + 256 GB Storage के साथ वाले फ़ोन की क़ीमत ₹49,999 है।

यह Android 14 पर आधारित OxygenOS पर चलता है। सॉफ्टवेयर को जेनशिन इम्पैक्ट की थीम के साथ उचित रूप से अनुकूलित किया गया है जिसे चार्जिंग, अनलॉक और अन्य गतिविधियों के दौरान देखा जा सकता है। यहां तक ​​कि नोटिफिकेशन को भी कस्टमाइज़ किया जा सकता है। उदाहरण कॉल, मैसेज, अलार्म को केकिंग (Keqing) की आवाज़ में सेट किया जा सकता है।

OnePlus 12R Genshin Impact Edition में 5,500mAh की बैटरी है जो 100W SUPERVOOC फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ट्रिनिटी इंजन (Trinity Engine) की सीपीयू-वीटा तकनीक (CPU-Vita technology), OnePlus 12R Genshin Impact Edition डिवाइस को CPU performance को समायोजित करते हुए जेनशिन इम्पैक्ट में गेम परिदृश्य को पहचानने में सक्षम बनाता है। यह 'उच्च प्रदर्शन और कम बिजली खपत के बीच संतुलन' बनाने में मदद करता है।