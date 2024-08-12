FLIPKART और AMAZON की सेल से ख़रीदें ₹25,000 तक के ये शानदार मोबाइल
इस साल के सेल की तो इस बार कुछ ऐसे शानदार फ़ोन जिनपर चल रही है भारी सेल।
15 अगस्त के अवसर पर हर साल फ़्लिपकर्ट और आमेजन जैसी ऑनलाइन ऐप सेल लगाते हैं जिस में बढ़िया-बढ़िया सामान पर ग़ज़ब की छूट मिलती हैं। बात करें इस साल के सेल की तो इस बार कुछ ऐसे शानदार फ़ोन जिनपर चल रही है भारी सेल।
ये सेल Vivo, Oppo, Asus, Samsung जैसी अन्य बड़ी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर है। ऐसे कुछ प्रीमियम फ़ोन जो इस साल की सेल में ₹25,000 से कम की रेंज पर उपलब्ध हैं :
ONEPLUS Nord 3 5G
इसकी क़ीमत ₹20,999 है और इसके स्पेसिफ़िकेशन हैं -
|
INFINIX GT 20 Pro
इसकी क़ीमत ₹23,339 है और स्पेसिफिकेशन -
|
ONEPLUS Nord CE 4
इसकी क़ीमत ₹24,998 है और स्पेसिफिकेशन -
|
SAMSUNG Galaxy A35 5G
इसकी क़ीमत ₹24,150 है और स्पेसिफिकेशन -
|
Nothing Phone 2a
इसकी क़ीमत ₹23,999 है और स्पेसिफ़िकेशन -
|