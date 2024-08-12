FLIPKART और AMAZON की सेल से ख़रीदें ₹25,000 तक के ये शानदार मोबाइल

15 अगस्त के अवसर पर हर साल फ़्लिपकर्ट और आमेजन जैसी ऑनलाइन ऐप सेल लगाते हैं जिस में बढ़िया-बढ़िया सामान पर ग़ज़ब की छूट मिलती हैं। बात करें इस साल के सेल की तो इस बार कुछ ऐसे शानदार फ़ोन जिनपर चल रही है भारी सेल।

ये सेल Vivo, Oppo, Asus, Samsung जैसी अन्य बड़ी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर है। ऐसे कुछ प्रीमियम फ़ोन जो इस साल की सेल में ₹25,000 से कम की रेंज पर उपलब्ध हैं :

ONEPLUS Nord 3 5G

इसकी क़ीमत ₹20,999 है और इसके स्पेसिफ़िकेशन हैं -

डिस्प्ले 6.74 इंच, 1240 रैम 16 GB स्टोरेज 256 GB बैटरी क्षमता 5000 MAH रियर कैमरा 50MP + 8MP + 2MP फ्रंट कैमरा Unspecified

INFINIX GT 20 Pro

इसकी क़ीमत ₹23,339 है और स्पेसिफिकेशन -

डिस्प्ले 6.67 इंच रैम 8 GB स्टोरेज 256 GB बैटरी क्षमता 5000 MAH रियर कैमरा 108 MP + 2MP + 2 MP फ्रंट कैमरा 32 MP

ONEPLUS Nord CE 4

इसकी क़ीमत ₹24,998 है और स्पेसिफिकेशन -

डिस्प्ले 6.70 इंच, 1080 प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 रैम 8 GB स्टोरेज 256 GB बैटरी क्षमता 5500 MAH रियर कैमरा 50 MP + 8 MP फ्रंट कैमरा 16 MP

SAMSUNG Galaxy A35 5G

इसकी क़ीमत ₹24,150 है और स्पेसिफिकेशन -

डिस्प्ले 6.60 इंच, 2340 रैम 6 GB स्टोरेज 128 GB बैटरी क्षमता 5000 MAH रियर कैमरा 50 MP + 8 MP + 5 MP फ्रंट कैमरा 13 MP

Nothing Phone 2a

इसकी क़ीमत ₹23,999 है और स्पेसिफ़िकेशन -