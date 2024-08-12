scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीFLIPKART और AMAZON की सेल से ख़रीदें ₹25,000 तक के ये शानदार मोबाइल

FLIPKART और AMAZON की सेल से ख़रीदें ₹25,000 तक के ये शानदार मोबाइल

इस साल के सेल की तो इस बार कुछ ऐसे शानदार फ़ोन जिनपर चल रही है भारी सेल।

प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
New Delhi,UPDATED: Aug 12, 2024 17:06 IST

15 अगस्त के अवसर पर हर साल फ़्लिपकर्ट और आमेजन जैसी ऑनलाइन ऐप सेल लगाते हैं जिस में बढ़िया-बढ़िया सामान पर ग़ज़ब की छूट मिलती हैं। बात करें इस साल के सेल की तो इस बार कुछ ऐसे शानदार फ़ोन जिनपर चल रही है भारी सेल।

ये सेल Vivo, Oppo, Asus, Samsung जैसी अन्य बड़ी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर है। ऐसे कुछ प्रीमियम फ़ोन जो इस साल की सेल में ₹25,000 से कम की रेंज पर उपलब्ध हैं :

ONEPLUS Nord 3 5G

इसकी क़ीमत ₹20,999 है और इसके स्पेसिफ़िकेशन हैं -

डिस्प्ले

6.74 इंच, 1240

रैम

16 GB

स्टोरेज

256 GB

बैटरी क्षमता

5000 MAH

रियर कैमरा

50MP  + 8MP + 2MP

फ्रंट कैमरा

Unspecified

 

INFINIX GT 20 Pro

इसकी क़ीमत ₹23,339 है और स्पेसिफिकेशन -

डिस्प्ले

6.67 इंच

रैम

8 GB

स्टोरेज

256 GB

बैटरी क्षमता

5000 MAH

रियर कैमरा

108 MP  + 2MP + 2 MP

फ्रंट कैमरा

32 MP

 

ONEPLUS Nord CE 4

इसकी क़ीमत ₹24,998 है और स्पेसिफिकेशन -

डिस्प्ले

6.70 इंच, 1080

प्रोसेसर

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

रैम

8 GB

स्टोरेज

256 GB

बैटरी क्षमता

5500 MAH

रियर कैमरा

50 MP  + 8 MP

फ्रंट कैमरा

16 MP

 

SAMSUNG Galaxy A35 5G

 

इसकी क़ीमत ₹24,150 है और स्पेसिफिकेशन -

डिस्प्ले

6.60 इंच, 2340

रैम

6 GB

स्टोरेज

128 GB

बैटरी क्षमता

5000 MAH

रियर कैमरा

50 MP  + 8 MP + 5 MP

फ्रंट कैमरा

13 MP

 

Nothing Phone 2a 

इसकी क़ीमत ₹23,999 है और स्पेसिफ़िकेशन -

डिस्प्ले

6.70 इंच, 1080

रैम

8 GB

स्टोरेज

128 GB

बैटरी क्षमता

5000 MAH

रियर कैमरा

50 MP  + 50 MP

फ्रंट कैमरा

32 MP

 

Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 12, 2024