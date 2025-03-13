Holi 2025 WhasApp Stickers: दोस्तों को यूनिक तरीके से करें विश, बड़े आसानी से क्रिएट होगा क्यूट होली स्टीकर

होली का त्योहार रंगों और खुशियों का पर्व है, और इसे और भी खास बनाने के लिए WhatsApp Stickers और GIFs का यूज किया जा सकता है। आप अपने दोस्तों और रिलेटिव को सिर्फ "Happy Holi" लिखकर मैसेज भेजने की बजाय, रंगीन स्टीकर्स और GIFs से विश करें।

अगर आप सोच रहे हैं कि WhatsApp पर Holi Stickers के लिए कोई नया ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप Gboard (Google Keyboard) के जरिए आसानी से Holi Stickers और GIFs भेज सकते हैं। आइए जानते हैं,आप WhatsApp पर कैसे स्टीकर्स बना सकते हैं।

WhatsApp पर ऐसे भेजें Holi Stickers और GIFs

सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp ऐप ओपन करें।



जिसे होली विश भेजनी है उसकी चैट ओपन करें।



अगर आप Gboard (Google Keyboard) इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्माइली आइकन पर टैप करें।



अब सर्च बार में Holi या Holi 2025 टाइप करें। जैसे ही आप Holi सर्च करेंगे, आपको रंगीन स्टीकर्स और GIFs शो होंगे। अपने पसंद के Sticker या GIF पर टैप करें और भेज दें।



बिना ऐप डाउनलोड किए Holi Stickers भेजें

WhatsApp के डिफॉल्ट कीबोर्ड में होली के स्टीकर्स नहीं मिलते। लेकिन, Gboard (Google Keyboard) में होली के स्टीकर्स और GIFs होते हैं। आप Google Play Store से अलग से Holi Sticker Apps भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस आसान ट्रिक से आप रिश्तेदारों और दोस्तों को मजेदार और अनोखे अंदाज में Holi विश कर सकते हैं।