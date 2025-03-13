scorecardresearch
Holi 2025 WhasApp Stickers: दोस्तों को यूनिक तरीके से करें विश, बड़े आसानी से क्रिएट होगा क्यूट होली स्टीकर

Holi पर WhatsApp पर कलरफुल Stickers और GIFs भेजकर दोस्तों और रिलेटिव को विश करें। इसके लिए आपको कोई दूसरा ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। आर्टिकल में जानें कि आप स्टीकर कैसे क्रिएट कर सकते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 13, 2025 12:12 IST
Holi Festival 2025
Holi Festival 2025 (Photo/PTI)

होली का त्योहार रंगों और खुशियों का पर्व है, और इसे और भी खास बनाने के लिए WhatsApp Stickers और GIFs का यूज किया जा सकता है। आप अपने दोस्तों और रिलेटिव को सिर्फ "Happy Holi" लिखकर मैसेज भेजने की बजाय, रंगीन स्टीकर्स और GIFs से विश करें।

अगर आप सोच रहे हैं कि WhatsApp पर Holi Stickers के लिए कोई नया ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप Gboard (Google Keyboard) के जरिए आसानी से Holi Stickers और GIFs भेज सकते हैं। आइए जानते हैं,आप WhatsApp पर कैसे स्टीकर्स बना सकते हैं।

WhatsApp पर ऐसे भेजें Holi Stickers और GIFs

  • सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp ऐप ओपन करें।
     
  • जिसे होली विश भेजनी है उसकी चैट ओपन करें।
     
  • अगर आप Gboard (Google Keyboard) इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्माइली आइकन पर टैप करें।
     
  • अब सर्च बार में Holi या Holi 2025 टाइप करें। जैसे ही आप Holi सर्च करेंगे, आपको रंगीन स्टीकर्स और GIFs शो होंगे। अपने पसंद के Sticker या GIF पर टैप करें और भेज दें।
     

बिना ऐप डाउनलोड किए Holi Stickers भेजें

WhatsApp के डिफॉल्ट कीबोर्ड में होली के स्टीकर्स नहीं मिलते। लेकिन, Gboard (Google Keyboard) में होली के स्टीकर्स और GIFs होते हैं। आप Google Play Store से अलग से Holi Sticker Apps भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस आसान ट्रिक से आप रिश्तेदारों और दोस्तों को मजेदार और अनोखे अंदाज में Holi विश कर सकते हैं।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 13, 2025