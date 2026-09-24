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Newsटेक्नोलॉजीHMD Vibe2 Pro भारत में 29 सितंबर को होगा लॉन्च, कंपनी ने टीजर जारी कर स्मार्टफोन की पहली झलक दिखाई

HMD Vibe2 Pro भारत में 29 सितंबर को होगा लॉन्च, कंपनी ने टीजर जारी कर स्मार्टफोन की पहली झलक दिखाई

HMD ने अपने नए स्मार्टफोन Vibe2 Pro की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने X पर टीजर जारी करते हुए बताया कि यह डिवाइस 29 सितंबर को भारत में पेश किया जाएगा। हालांकि, स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लॉन्च के दौरान इसके स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स का खुलासा होगा।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 24, 2026 16:08 IST
HMD का नया Pro
HMD का नया Pro

In Short

  • HMD Vibe2 Pro भारत में 29 सितंबर को लॉन्च होगा।
  • कंपनी ने स्मार्टफोन का टीजर जारी किया है।
  • फोन के फीचर्स और कीमत का खुलासा लॉन्च पर होगा।

HMD ने अपने नए स्मार्टफोन HMD Vibe2 Pro के लॉन्च की घोषणा कर दी है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक टीजर जारी करते हुए बताया कि यह स्मार्टफोन भारत में 29 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने फोन को “More Pro in every moment” टैगलाइन के साथ पेश किया है।

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HMD Vibe2 Pro को कंपनी अपने Vibe सीरीज के नए मॉडल के तौर पर पेश करेगी। हालांकि, लॉन्च से पहले फोन के फीचर्स और कीमत को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

HMD Vibe2 Pro में मिल सकते हैं नए फीचर्स

कंपनी के टीजर से संकेत मिलता है कि HMD Vibe2 Pro को प्रीमियम अनुभव और बेहतर परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। स्मार्टफोन को 5G कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

HMD ने अभी तक फोन के प्रोसेसर, कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी और स्टोरेज से जुड़ी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। लॉन्च इवेंट में इन सभी फीचर्स का खुलासा किया जाएगा।

HMD Vibe2 Pro की एंट्री ऐसे समय हो रही है जब भारत में मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में कंपनियां लगातार नए फीचर्स के साथ डिवाइस पेश कर रही हैं।

कंपनी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यूजर्स को लॉन्च के लिए तैयार रहने को कहा है। HMD Vibe2 Pro की कीमत, उपलब्धता और ऑफर्स की जानकारी 29 सितंबर को लॉन्च के दौरान सामने आएगी।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 24, 2026