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NewsऑटोBMW की नई रोडस्टर बाइक F 450 R जल्द होगी लॉन्च, दमदार इंजन और स्पोर्टी डिजाइन के साथ आएगी

BMW की नई रोडस्टर बाइक F 450 R जल्द होगी लॉन्च, दमदार इंजन और स्पोर्टी डिजाइन के साथ आएगी

BMW Motorrad अपनी नई रोडस्टर बाइक F 450 R को पेश करने की तैयारी में है। कंपनी ने इसका टीजर जारी कर दिया है और 1 अक्टूबर को इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन से पर्दा उठेगा। उम्मीद है कि बाइक में F 450 GS वाला 421cc इंजन प्लेटफॉर्म मिलेगा। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला 400cc सेगमेंट की प्रीमियम बाइक्स से होगा।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 24, 2026 15:40 IST
BMW F 450 R का टीजर जारी
BMW F 450 R का टीजर जारी

In Short

  • BMW F 450 R का 1 अक्टूबर को होगा खुलासा।
  • बाइक में 421cc पैरेलल ट्विन इंजन मिल सकता है।
  • F 450 R का मुकाबला Aprilia और KTM जैसी बाइक्स से होगा।

BMW Motorrad अपनी नई रोडस्टर बाइक BMW F 450 R को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने बाइक का टीज़र जारी कर दिया है और इसका आधिकारिक अनवील 1 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह बाइक BMW के नए 421cc प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिसका इस्तेमाल F 450 GS में भी किया गया है।

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BMW F 450 R में मिलेगा 421cc इंजन

BMW F 450 R कंपनी की नई एंट्री-लेवल रोडस्टर बाइक होगी। यह F 450 GS के बाद 421cc प्लेटफॉर्म पर आने वाला दूसरा मॉडल हो सकता है।

BMW F 450 GS में 421cc पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है, जो 47 bhp की पावर और 43 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। उम्मीद है कि F 450 R में भी इसी इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि बाइक की पावर ट्यूनिंग को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है।

टीज़र इमेज से बाइक के डिज़ाइन की कुछ झलक मिली है। इसमें अपसाइड डाउन फोर्क दिखाई दे रहा है। हालांकि, रोडस्टर मॉडल होने की वजह से इसमें F 450 GS की तुलना में कम सस्पेंशन ट्रैवल मिलने की उम्मीद है।

बाइक के चेसिस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फीचर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी कंपनी 1 अक्टूबर को लॉन्च के दौरान साझा करेगी।

BMW F 450 R की संभावित कीमत और मुकाबला

BMW ने हाल ही में F 450 GS की कीमत में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद इसकी शुरुआती कीमत 4.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है। उम्मीद है कि BMW F 450 R की कीमत करीब 4.5 से 4.6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास हो सकती है।

लॉन्च के बाद BMW F 450 R का मुकाबला 400-500cc सेगमेंट की बाइक्स से होगा। इसमें Aprilia Tuono 457 Special Edition, Royal Enfield Guerrilla 450 Apex और KTM 390 Duke R जैसी मोटरसाइकिल शामिल हैं।

BMW F 450 R की लॉन्चिंग के साथ कंपनी अपनी रोडस्टर रेंज को और मजबूत करने की तैयारी में है। बाइक की कीमत, फीचर्स और उपलब्धता की पूरी जानकारी 1 अक्टूबर को सामने आएगी।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 24, 2026