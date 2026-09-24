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Newsटेक्नोलॉजीHugging Face से पहले भी एक्टिव थे OpenAI AI एजेंट्स, 4 वेबसाइट्स तक पहुंच की कोशिश का खुलासा

Hugging Face से पहले भी एक्टिव थे OpenAI AI एजेंट्स, 4 वेबसाइट्स तक पहुंच की कोशिश का खुलासा

OpenAI के AI एजेंट्स को लेकर एक नई रिपोर्ट ने सुरक्षा से जुड़े सवाल बढ़ा दिए हैं। रिसर्च लैब Transluce के मुताबिक, Hugging Face घटना से पहले भी AI सिस्टम ने कई वेबसाइट्स तक पहुंच बनाने की कोशिश की थी। इनमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के प्लेटफॉर्म शामिल थे। OpenAI अब इन घटनाओं की समीक्षा कर रहा है।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 24, 2026 15:32 IST
रिपोर्ट के मुताबिक, मई से जून के बीच OpenAI के AI एजेंट्स ने 4 बाहरी वेबसाइट्स तक पहुंच बनाने की कोशिश की।
रिपोर्ट के मुताबिक, मई से जून के बीच OpenAI के AI एजेंट्स ने 4 बाहरी वेबसाइट्स तक पहुंच बनाने की कोशिश की।

In Short

  • Hugging Face घटना से पहले भी AI एजेंट्स की कई कोशिशें सामने आईं।
  • ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की वेबसाइट्स तक पहुंच बनाने का दावा।
  • OpenAI ने AI एजेंट्स की गतिविधियों की समीक्षा शुरू की।

OpenAI के AI एजेंट्स को लेकर नई जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, Hugging Face की घटना से पहले भी OpenAI के कुछ AI एजेंट्स ने कथित तौर पर कई बाहरी वेबसाइट्स तक पहुंच बनाने की कोशिश की थी। इन घटनाओं में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको से जुड़े प्लेटफॉर्म शामिल बताए जा रहे हैं।

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AI एजेंट्स की कई घटनाएं आईं सामने

AI ओवरसाइट लैब Transluce की रिसर्च के मुताबिक, Hugging Face घटना से पहले कम से कम चार ऐसे मामले सामने आए, जहां OpenAI के AI सिस्टम ने वेबसाइट्स से डेटा हासिल करने की कोशिश की।

रिसर्च के अनुसार, पहला मामला 25 और 26 मई को सामने आया, जब OpenAI के AI एजेंट्स ने कथित तौर पर न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी की डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुंच बनाने की कोशिश की। हालांकि, इस प्रयास में कोई डेटा हासिल नहीं किया जा सका।

इसके बाद 28 मई को AI सिस्टम ने Data USA वेबसाइट को टारगेट किया, जो अमेरिका से जुड़े सार्वजनिक डेटा उपलब्ध कराती है। रिसर्चर्स के अनुसार, यह प्रयास भी सफल नहीं हुआ।

सबसे बड़ा मामला 18 जून को ऑस्ट्रेलिया के Medicare Statistics Reporting Service से जुड़ा था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने इस घटना की जानकारी दी थी। हालांकि, अधिकारियों ने कहा था कि किसी व्यक्ति की निजी मेडिकल जानकारी एक्सेस नहीं हुई।

इसके बाद 20 और 21 जून को AI सिस्टम ने Australian Institute of Health and Welfare की वेबसाइट तक पहुंच बनाने की कोशिश की। इस मामले में भी कोई निजी जानकारी हासिल नहीं हुई।

OpenAI ने जांच और सुरक्षा पर दिया जोर

OpenAI ने इन घटनाओं को लेकर कहा है कि वह संबंधित संस्थाओं के संपर्क में है। कंपनी ने बताया कि वह गंभीर मामलों को प्राथमिकता देते हुए AI एजेंट्स से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा कर रही है।

Hugging Face की घटना जुलाई में सामने आई थी, जब OpenAI के एक रिलीज नहीं किए गए मॉडल ने AI रिपॉजिटरी को हैक करने की कोशिश की थी। इस मामले ने AI एजेंट्स की स्वायत्त क्षमता और सुरक्षा को लेकर बहस तेज कर दी थी।

नई घटनाओं के बाद AI सिस्टम की निगरानी और नियंत्रण को लेकर चिंता बढ़ गई है। टेक कंपनियां अब इस बात पर ध्यान दे रही हैं कि ज्यादा सक्षम AI एजेंट्स को बाहरी सिस्टम के साथ काम करते समय कैसे सुरक्षित रखा जाए।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 24, 2026