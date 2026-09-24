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Newsशेयर बाज़ारWhirlpool Share Price: 200-DMA के ऊपर पहुंचा शेयर, 850-860 रुपये के पार गया तो यहां तक जाएगा भाव

Whirlpool Share Price: 200-DMA के ऊपर पहुंचा शेयर, 850-860 रुपये के पार गया तो यहां तक जाएगा भाव

बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला, ने कहा कि हालिया उछाल में आगे तेजी की गुंजाइश बन सकती है, लेकिन इसके लिए शेयर को एक अहम रेजिस्टेंस जोन पार करना होगा। 

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 24, 2026 15:21 IST

Whirlpool of India के शेयर में लंबे कमजोर दौर के बाद रिकवरी के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला, ने कहा कि हालिया उछाल में आगे तेजी की गुंजाइश बन सकती है, लेकिन इसके लिए शेयर को एक अहम रेजिस्टेंस जोन पार करना होगा। 

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200-DMA के ऊपर पहुंचा शेयर

एक्सपर्ट ने कहा कि पिछले कारोबारी सत्र में शेयर ने अच्छा पुलबैक दिखाया था। शेयर अपने 200-दिन के सिंपल मूविंग एवरेज (200-DMA) के ऊपर भी पहुंच गया है। यह टेक्निकल इंडिकेटर बाजार की धारणा में सुधार का संकेत दे सकता है।

हालांकि, एक्सपर्ट ने सावधानी बरतते हुए कहा कि शेयर का व्यापक ट्रेंड अभी भी “bearish side” पर है। यानी मौजूदा तेजी को अभी पक्के ट्रेंड रिवर्सल के तौर पर नहीं देखा जा सकता।

850-860 रुपये पर नजर

एक्सपर्ट के मुताबिक, 850-860 रुपये का स्तर Whirlpool के लिए तत्काल अहम रेजिस्टेंस है। उनका कहना है कि अगर शेयर इस स्तर के ऊपर टिकता है, तो इसमें ऊपर की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंडलाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है।

अगर शेयर इस जोन के ऊपर मजबूती बनाए रखता है और ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट होता है, तो रिकवरी बढ़कर 1,030 रुपये तक जा सकती है। ऐसे में मौजूदा सेटअप में 850-860 रुपये का स्तर शेयर के लिए अहम बना हुआ है।

Whirlpool Share Price

दोपहर 3:15 बजे तक कंपनी का शेयर 2.84% या 24.60 रुपये गिरकर 840.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 2.64% या 22.85 रुपये गिरकर 842.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 24, 2026