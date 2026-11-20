दुनियाभर में Grand Theft Auto VI यानी GTA 6 का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। गेम की लॉन्चिंग के साथ ही बिक्री के ऐसे आंकड़े सामने आए हैं, जिनकी तुलना हॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से की जा रही है।

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मार्केट इंटेलिजेंस कंपनी Sensor Tower के अनुमान के मुताबिक, गुरुवार शाम तक GTA 6 की करीब 2.46 करोड़ कॉपियां बिक चुकी थीं। इससे लगभग 2.36 अरब डॉलर यानी करीब ₹22,000 करोड़ की बिक्री होने का अनुमान है।

हालांकि, इस आंकड़े में लॉन्च से पहले हुए प्री-ऑर्डर भी शामिल हैं। गेम की पब्लिशर कंपनी Take-Two Interactive ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

Avatar और Taylor Swift से भी आगे निकला GTA 6?

टेलर स्विफ्ट के मशहूर Eras Tour ने 149 कॉन्सर्ट के जरिए करीब 2.08 अरब डॉलर का कारोबार किया था। वहीं, फिल्म Avatar: The Way of Water ने दुनियाभर के सिनेमाघरों में लगभग 2.33 अरब डॉलर कमाए थे।

GTA 6 की अनुमानित बिक्री इन दोनों आंकड़ों से ज्यादा है। वहीं, Avengers: Endgame की कुल बॉक्स ऑफिस कमाई लगभग 2.94 अरब डॉलर थी। GTA 6 की शुरुआती बिक्री का अनुमान इसके करीब 80% के बराबर है।

हालांकि, गेम की बिक्री, कॉन्सर्ट टिकट और फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तुलना सीधे तौर पर नहीं की जा सकती।

₹22,000 करोड़ में भारत में क्या-क्या बन सकता है?

GTA 6 की अनुमानित बिक्री का आंकड़ा मुंबई के अटल सेतु की निर्माण लागत से भी ज्यादा है। अटल सेतु को बनाने में करीब ₹17,840 करोड़ खर्च हुए थे।

इसी तरह नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण की अनुमानित लागत ₹19,650 करोड़ बताई गई है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पीएम-किसान योजना में ₹63,500 करोड़ आवंटित किए हैं। GTA 6 की अनुमानित बिक्री इस पूरे साल के बजट के लगभग 35% के बराबर है।

GTA 5 का रिकॉर्ड भी पीछे छूटा

साल 2013 में लॉन्च हुए GTA 5 ने पहले दिन 80 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बिक्री की थी और तीन दिनों में एक अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया था। इसके मुकाबले GTA 6 की अनुमानित बिक्री लगभग तीन गुना है।

आगे और बढ़ सकती है कमाई

रिपोर्ट के मुताबिक, GTA 6 को विकसित करने में कम से कम एक अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है। आने वाले समय में गेम के ऑनलाइन मोड और संभावित PC वर्जन से भी कमाई बढ़ सकती है।

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फिलहाल GTA 6 की शुरुआती बिक्री के अनुमान ने दिखा दिया है कि वीडियो गेमिंग का कारोबार कितना बड़ा हो चुका है।