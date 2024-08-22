Google Pixel 9 और Pixel 9 Pro XL की पहली सेल आज, जानें कीमत, ऑफर्स और अन्य डिटेल्स

Google ने 14 अगस्त को भारत में अपनी लेटेस्ट Pixel 9 सीरीज़ लॉन्च की। लॉन्च के बावजूद, कंपनी ने नए स्मार्टफोन को अलग-अलग तारीखों पर आधिकारिक तौर पर उपलब्ध कराने का फैसला किया। हालाँकि Google Pixel 9 Pro और Pixel 9 Pro Fold की बिक्री की तारीखें अभी तक पक्की नहीं हुई हैं, लेकिन आप Pixel 9 और Pixel 9 Pro XL को आज दोपहर 12 बजे से खरीद सकते हैं। Google ने लॉन्च के दिन से ही इन दोनों मॉडल की प्री-बुकिंग शुरू कर दी थी और अब बिक्री भी शुरू होने वाली है।

Google Pixel 9 Pro और Pixel 9 Pro XL की कीमत

Pixel 9 सीरीज की कीमत 128GB स्टैन्डर्ड मॉडल के लिए 79,999 रुपये और Pixel 9 Pro XL के लिए 1,24,999 रुपये से शुरू होती है। नया लाइनअप छह रंगों में उपलब्ध है: ओब्सीडियन, पोर्सिलेन, विंटरग्रीन, पेओनी, हेज़ल और रोज़ क्वार्ट्ज़। इस बार Google Pixel 9 सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध होगी। ग्राहक Flipkart, Croma, Reliance Digital और चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर के ज़रिए डिवाइस खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट ICICI बैंक कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए फ्लैट 4,000 रुपये की छूट दे रहा है, जिससे कीमत घटकर 75,999 रुपये हो जाएगी। इस बार, Pixel 9 के बेस वेरिएंट में 12 जीबी रैम और 256 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है।

प्रीमियम प्लान

Google Pixel 9 Pro XL के साथ, Google एक साल का Google One AI प्रीमियम प्लान भी मुफ़्त दे रहा है, जिससे 2 TB क्लाउड स्टोरेज, फ़ोटो ऐप पर खास AI फ़ीचर और Gemini 1.5 Pro एक्सेस मिलता है। Flipkart पर, ICICI बैंक कार्ड यूज़र 10,000 रुपये की छूट पा सकते हैं, जिससे डिवाइस की कीमत 1,14,999 रुपये रह जाएगी। कई एक्सचेंज ऑफ़र भी हैं, जिससे दोनों डिवाइस की कीमत और भी कम हो जाएगी।

गूगल पिक्सल 9 75,999 रुपये में

Google Pixel 9 सबसे किफ़ायती है और इसमें 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 60Hz से 120Hz तक है। यह Google के Tensor G4 प्रोसेसर द्वारा संचालित है, जिसे Titan M2 सिक्योरिटी कोप्रोसेसर के साथ जोड़ा गया है। ऑप्टिक्स के लिए, डिवाइस में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का वाइड लेंस और 48-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस शामिल है।

फ़ास्ट चार्जिंग के लिए सपोर्ट

इसमें 45W फ़ास्ट चार्जिंग के लिए सपोर्ट के साथ 4700mAh की बैटरी है, और यह वायरलेस चार्जिंग के साथ भी संगत है। पिछले Pixel फ़ोन की तरह ही वायर्ड चार्जर अलग से बेचा जाता है। यह Android 14 पर चलता है और 7 साल के Android OS और सुरक्षा अपडेट का वादा करता है, इसलिए आपको लंबे समय तक सॉफ़्टवेयर सपोर्ट मिल रहा है।

गूगल पिक्सल 9 प्रो XL की कीमत 1,14,999 रुपये

पहली बार, गूगल ने एक नया मॉडल पेश किया है, जिसमें आकार में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 कोटिंग के साथ 6.8 इंच का 24-बिट LTPO OLED डिस्प्ले है।

Tensor G4 प्रोसेसर

यह Tensor G4 प्रोसेसर द्वारा संचालित है और इसमें वही ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम है। न केवल आकार, बल्कि इसमें 5,060mAh की बैटरी के साथ अपेक्षाकृत बड़ी बैटरी भी है।