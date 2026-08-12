नए Google Pixel में फिर से दिख सकता है यह सालों पुराना एंड्रॉयड फीचर!

गूगल अपने अगले बड़े इवेंट में Pixel 11 सीरीज को लॉन्च करने वाला है, और इस फोन से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। खबरें हैं कि गूगल अपने नए स्मार्टफोन में 'HiLight' (जिसे पहले 'Pixel Glow' कहा जा रहा था) नाम का एक फीचर ला रहा है।

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आखिर ये HiLight क्या है?

अगर आपको 2010 के दौर के पुराने एंड्रॉयड फोन या ब्लैकबेरी याद हैं, तो उनमें एक छोटी सी लाइट होती थी जो नोटिफिकेशन आने पर चमकती थी। गूगल इसी को एक आधुनिक तरीके से वापस ला रहा है।

लीक्स के अनुसार, HiLight फीचर फोन के पीछे एक छोटी सी डिस्प्ले या लाइट की तरह काम करेगा। जब आपका फोन उल्टा रखा होगा, तो यह अलग-अलग रंगों के जरिए आपको नोटिफिकेशन की जानकारी देगा।

मिलेंगे ये खास फीचर्स

खास कॉन्टैक्ट्स के लिए कलर: खबरों के मुताबिक, आप अपने खास दोस्तों या परिवार के सदस्यों के लिए अलग-अलग कलर चुन सकते हैं। जब उनका कॉल या मैसेज आएगा, तो फोन उसी कलर में चमकेगा।

Gemini के साथ तालमेल: यह फीचर आपके एआई असिस्टेंट 'Gemini' के साथ भी काम करेगा, जिससे फोन के इस्तेमाल का अनुभव और भी आसान हो जाएगा।

पुराने सेंसर की जगह: बताया जा रहा है कि यह फीचर पिछले पिक्सल फोन्स में दिए गए 'टेम्परेचर सेंसर' की जगह लेगा, जिसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते थे। HiLight का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।

यह फीचर क्यों खास है?

आजकल ज्यादातर लोग फोन को उल्टा रखते हैं ताकि बार-बार नोटिफिकेशन देखकर काम में रुकावट न आए। HiLight फीचर के साथ, आप बिना फोन उठाए यह जान पाएंगे कि क्या कोई बहुत जरूरी कॉल या मैसेज आया है। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या यह फीचर बाकी ऐप्स (जैसे WhatsApp या Instagram) के साथ भी काम करेगा, या सिर्फ गूगल के अपने ऐप्स तक सीमित रहेगा।

इस फीचर के बारे में पूरी जानकारी यूएस के समय के अनुसार 12 अगस्त दोपहर 3 बजे और भारतीय समय के अनुसार 13 अगस्त को सुबह 3 बजे होने वाले 'Made by Google' इवेंट में सामने आ जाएगी।