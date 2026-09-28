अब Google Gemini से कर सकेंगे Flipkart पर शॉपिंग! कैसे बदलेगा खरीदारी का तरीका?

गूगल भारत में ऑनलाइन शॉपिंग को आसान बनाने के लिए एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। इसके जरिए यूजर्स गूगल Gemini और Google Search के AI Mode पर प्रोडक्ट खोजने के साथ-साथ उसे खरीद भी सकेंगे। कंपनी ने इसके लिए Flipkart के साथ टेस्टिंग शुरू की है। हालांकि, अभी यह सुविधा कुछ ही यूजर्स को मिल रही है।

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ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए गूगल एक नया फीचर लाने की तैयारी में है। अब आपको किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अलग से शॉपिंग वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। गूगल भारत में Gemini और Google Search के AI Mode में एक नए 'Buy' बटन की टेस्टिंग कर रहा है। इसकी मदद से यूजर्स AI प्लेटफॉर्म पर ही Flipkart के प्रोडक्ट खरीद सकेंगे।

फिलहाल यह फीचर सीमित यूजर्स के लिए उपलब्ध है। उम्मीद है कि अक्टूबर में त्योहारों के शॉपिंग सीजन से पहले इसे ज्यादा लोगों के लिए शुरू किया जा सकता है।

कैसे काम करेगा गूगल का नया Buy बटन?

TechCrunch की रिपोर्ट के मुताबिक, Google Gemini और AI Mode में Flipkart के कुछ प्रोडक्ट्स के साथ 'Buy' बटन दिखाई दे रहा है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद यूजर्स को अलग वेबसाइट पर भेजने के बजाय उसी AI इंटरफेस में Flipkart का चेकआउट पेज दिखाई देगा।

इससे ग्राहक प्रोडक्ट खोजने से लेकर खरीदारी पूरी करने तक की प्रक्रिया एक ही जगह कर सकेंगे। हालांकि, अभी सभी यूजर्स को यह बटन नहीं दिख रहा है।

किन प्रोडक्ट्स की कर सकेंगे खरीदारी?

गूगल की इस टेस्टिंग में फिलहाल स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल एक्सेसरीज जैसे कुछ प्रोडक्ट्स शामिल हैं। यह सुविधा अभी सभी कैटेगरी और रिटेलर्स के लिए उपलब्ध नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्टिंग के दौरान Amazon के प्रोडक्ट्स भी दिखाई दिए, लेकिन उनके साथ सीधे खरीदारी करने वाला बटन मौजूद नहीं था।

प्रतीकात्मक तस्वीर

अक्टूबर में ज्यादा यूजर्स को मिल सकती है सुविधा

गूगल अक्टूबर में इस शॉपिंग फीचर का दायरा बढ़ा सकता है। कंपनी की कोशिश AI टूल्स को सिर्फ प्रोडक्ट खोजने और सुझाव देने तक सीमित रखने के बजाय खरीदारी की प्रक्रिया का हिस्सा बनाने की है।

गूगल ने इसी महीने बताया था कि Flipkart भारत में उसके 'एजेंटिक' शॉपिंग अनुभव से जुड़ने वाले रिटेलर्स में शामिल है। हालांकि, कंपनी ने इस खास टेस्टिंग की जानकारी नहीं दी थी।

गूगल और Flipkart के बीच क्या है कनेक्शन?

गूगल ने पहले Universal Commerce Protocol (UCP) पेश किया था। इसका मकसद AI एजेंट्स को खरीदारी और चेकआउट की प्रक्रिया में रिटेलर्स के साथ काम करने की सुविधा देना है। हालांकि, Flipkart की मौजूदा टेस्टिंग में किस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, यह साफ नहीं है।

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गूगल ने साल 2024 में Flipkart में करीब 350 मिलियन डॉलर का निवेश कर अल्पमत हिस्सेदारी भी खरीदी थी। फिलहाल Flipkart की तरफ से इस नई टेस्टिंग पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है।