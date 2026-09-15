AI इंसानों के लिए खतरा? Google DeepMind के रिसर्चर ने दिया इस्तीफा, बोले- AI हमें खत्म कर सकता है

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर दुनिया भर में बहस तेज हो गई है। जहां एक तरफ AI को इंसानों की जिंदगी आसान बनाने वाली तकनीक माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई वैज्ञानिक और AI एक्सपर्ट इसके खतरों को लेकर चिंता जता रहे हैं। अब Google DeepMind के पूर्व सेफ्टी रिसर्चर Bilal Chughtai ने इस्तीफा देकर AI के भविष्य को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि AI में इतनी क्षमता है कि यह पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकता है।

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Chughtai ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए लिखा, “AI में हम सभी को खत्म करने की क्षमता है और हो सकता है कि हमारे पास इस खतरे से बचने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा हो।” उन्होंने बताया कि Google DeepMind में काम करते हुए उन्होंने AI सिस्टम के विकास को करीब से देखा है और मौजूदा दिशा को लेकर वह बेहद चिंतित हैं।

I recently resigned from Google DeepMind, where I worked on AGI safety and alignment research. At Google, I witnessed AI development first hand. I too am extremely concerned by the default trajectory of this technology. I earnestly believe that AI has the potential to kill us all, and that we might be running out of time to avoid this outcome. The pace of AI progress in the past few years has been staggering. When I first started working on AI in early 2022, AIs were amusingly useless. Just four years on, AI agent swarms from OpenAI are cracking famous century-old math problems and, more worryingly, escaping the control of OpenAI and autonomously hacking into the third-party company HuggingFace, against anyone's wishes. Things will only get crazier: I think it's possible that the AI companies might, in the next few years, succeed in building superintelligent AI systems that far exceed human capabilities in every domain. I am not confident that these AI systems will do what we want. In particular, misaligned superintelligences may, much like the rogue AI agents involved in the HuggingFace incident, escape our control and take dangerous actions that may result in the permanent disempowerment or death of humanity. Alignment is the problem of preventing this, and is both difficult and unsolved. Our present understanding of how to train AI systems that deeply want what we want is extremely rudimentary. Worse, we are not on track to solve alignment in time: frontier AI capabilities are improving much faster than our understanding of AI alignment. I am optimistic that navigating AI safely is possible. In order to do so, we need to coordinate to avoid this manic race between AI companies. We need to pace AI development to a speed that society can handle, where emerging risks can be addressed before extreme harm is realised. We need much more transparency into AI development to ensure that AI companies are not imposing unacceptable levels of risk on us all. More broadly, we need many more people thinking carefully about the problem of making AI go well. It is, in my view, the most important problem facing humanity this century, and the stakes are immense. I'm very directly working on this next: I want to help people interested in working on mitigating catastrophic AI threats do the most effective work that they can. I think many people from many backgrounds in many roles have a part to play. — bilal 🔶 (@bilalchughtai_) September 14, 2026

Bilal Chughtai Google DeepMind में AI safety researcher के तौर पर काम कर रहे थे। उनका काम यह सुनिश्चित करना था कि AI मॉडल इंसानों के हितों के अनुसार काम करें और गलत दिशा में न जाएं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में AI ने जिस तेजी से प्रगति की है, वह हैरान करने वाली है। उनके मुताबिक, AI की क्षमताएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि इंसानों के पास सुरक्षा उपाय तैयार करने का समय कम पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले तक AI सिस्टम काफी सीमित थे और कई कामों में इंसानों पर निर्भर रहते थे। लेकिन अब AI एजेंट जटिल समस्याओं को हल करने, खुद फैसले लेने और कई तरह के काम करने में सक्षम हो रहे हैं। Chughtai ने दावा किया कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति बन सकती है जब AI सिस्टम इंसानी नियंत्रण से बाहर जाकर खतरनाक फैसले लेने लगें।

उन्होंने AI alignment यानी AI को इंसानों के लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप रखने की प्रक्रिया को सबसे बड़ी चुनौती बताया। Chughtai के मुताबिक, अभी इंसानों की समझ इतनी विकसित नहीं है कि वह यह सुनिश्चित कर सकें कि बेहद शक्तिशाली AI सिस्टम हमेशा मानव हित में काम करेंगे। उन्होंने AI कंपनियों से अपील की कि वे सिर्फ तेज विकास पर ध्यान देने के बजाय सुरक्षा और जिम्मेदार विकास को प्राथमिकता दें।

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इस बीच Google DeepMind की AGI safety टीम से जुड़े Josh Engels ने भी इस्तीफा दे दिया है। Engels ने भी एडवांस AI सिस्टम्स से होने वाले संभावित खतरों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने X पर लिखा कि उन्हें डर है कि अगले पांच साल में AI सिस्टम बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं।

I left Google DeepMind's AGI safety team three weeks ago to join @METR_Evals. To some of my friends and family this seemed like a strange decision: I enjoyed the work I did at GDM and turned down offers from Anthropic and OpenAI. But I made the decision because of how high I think the stakes are right now. The AI companies are all trying to build superintelligence: systems vastly better than humans at everything. They plan to get there through recursive self-improvement, a process where AIs build even smarter AIs in a feedback loop. If this goes well, the resulting systems could be amazing at solving countless problems for humanity. But we don’t currently know how to make sure AIs are safe enough for RSI, and a misaligned RSI loop could be catastrophic. And unfortunately, current AIs seem to be getting less aligned over time, not more. In the last few weeks we've learned about models colluding with each other, hacking into companies, hiding their tracks, and socially engineering humans. It’s not that these incidents were very dangerous in themselves. The problem is that these systems are clearly not aligned enough to safely kick off recursive self-improvement. I now think that there's a terrifying chance that AI systems cause immense harm in the next five years. I don't know the exact probability, but I think it's high enough to make this the most important problem in the world. I think we need more time. That means pacing AI development so that capabilities don't outrun our ability to align models, and actually knowing how aligned current systems are. That’s what I'll be working on at METR: studying where misalignment comes from in training, evaluating if current mitigations are sufficient, and investigating whether we’re on track to solve alignment at all. I think METR is doing exceptionally important work here, but it isn’t close to enough. I think it’s important that we have more organizations like METR keeping AI companies accountable and approaching these problems from different angles. advertisement September 12, 2026

Engels अब Model Evaluation and Threat Research (METR) नाम की संस्था से जुड़ गए हैं। यह संस्था एडवांस AI मॉडल्स की क्षमताओं और उनसे जुड़े जोखिमों का अध्ययन करती है। उनका कहना है कि AI कंपनियों की निगरानी और स्वतंत्र रिसर्च बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में किसी बड़े खतरे को रोका जा सके।

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AI सुरक्षा को लेकर चिंता जताने वाले ये पहले विशेषज्ञ नहीं हैं। इससे पहले Anthropic के पूर्व कर्मचारी Jacob Coxon ने भी कहा था कि AI बनाने वाली कई कंपनियों के लोग मानते हैं कि आने वाले वर्षों में AI मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। Anthropic के CEO Dario Amodei ने भी AI विकास की रफ्तार को नियंत्रित करने की जरूरत बताई है।

हालांकि, AI को लेकर सभी नेताओं की राय एक जैसी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने AI विकास को धीमा करने के विचार का विरोध किया है। उनका कहना है कि जो देश AI की दौड़ में आगे रहेगा, वही भविष्य में मजबूत स्थिति में होगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को चीन से आगे रहने के लिए एडवांस AI तकनीक विकसित करते रहना चाहिए।

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फिलहाल AI को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बंटी नजर आ रही है। एक तरफ कंपनियां AI को नई क्रांति मान रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कई वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज किया गया तो यही तकनीक भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकती है।