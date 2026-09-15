Mahindra की इस 3-Row SUV ने मारी बाजी, Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग

Mahindra की नई तीन-रो वाली SUV XUV 7XO ने सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ा मुकाम हासिल किया है। गाड़ी ने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। टेस्ट में SUV ने एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन दोनों कैटेगरी में शानदार स्कोर किया है।

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Bharat NCAP के अनुसार, XUV 7XO को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 32 में से 30.76 पॉइंट मिले हैं। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में SUV ने 49 में से 44.97 पॉइंट हासिल किए हैं।

फ्रंट और साइड क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन

XUV 7XO का क्रैश टेस्ट 2026 में किया गया था। टेस्ट की गई SUV का वजन 2,059 किलोग्राम था। इसका मूल्यांकन फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर और साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट के तहत किया गया।

फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में SUV ने 16 में से 14.76 पॉइंट हासिल किए, जबकि साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसे पूरे 16 पॉइंट मिले। इसके अलावा साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में भी इसे ‘OK’ रेटिंग मिली।

बच्चों की सुरक्षा में भी मजबूत स्कोर

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन कैटेगरी में XUV 7XO ने डायनामिक असेसमेंट में 24 में से 23.97 पॉइंट हासिल किए। वहीं, चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम इंस्टॉलेशन टेस्ट में इसे पूरे 12 पॉइंट मिले।

बच्चों की सुरक्षा से जुड़े अन्य असेसमेंट में SUV को 13 में से 9 पॉइंट मिले, जिससे इसका कुल चाइल्ड सेफ्टी स्कोर 44.97 पॉइंट रहा।

कौन से वेरिएंट हुए टेस्ट?

Bharat NCAP असेसमेंट में AX7 Diesel Automatic 7-Seater और AX7L Diesel Automatic 7-Seater वेरिएंट शामिल थे। हालांकि, यह सेफ्टी रेटिंग XUV 7XO के कई अन्य वेरिएंट्स पर भी लागू होती है।

इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन वाले मैनुअल और ऑटोमैटिक वेरिएंट के साथ-साथ डीजल ऑटोमैटिक AWD वर्जन भी शामिल हैं।

SUV में मिलते हैं ये सेफ्टी फीचर्स

Mahindra XUV 7XO के सभी वेरिएंट्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), कर्टेन एयरबैग्स के जरिए साइड हेड प्रोटेक्शन, पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

इसके अलावा फ्रंट एयरबैग, बेल्ट प्री-टेंशनर और बेल्ट लोड लिमिटर भी स्टैंडर्ड फीचर्स में शामिल हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी सीटिंग पोजिशन पर ISOFIX माउंट भी दिए गए हैं।

2026 में हुआ सेफ्टी असेसमेंट

Mahindra XUV 7XO का मूल्यांकन जुलाई 2026 में AIS-197 सेफ्टी रेटिंग फ्रेमवर्क के तहत किया गया। Bharat NCAP का उद्देश्य खरीदारों को स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में गाड़ियों की सुरक्षा क्षमता की जानकारी देना है।

5 स्टार रेटिंग के साथ XUV 7XO ने एक बार फिर Mahindra की SUV सेगमेंट में सेफ्टी-केंद्रित छवि को मजबूत किया है।