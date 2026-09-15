Air India के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंगलवार को मुंबई में बैठक हुई। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब एयरलाइन में CEO पद पर बदलाव होने जा रहा है। पूर्व Ethiopian Airlines Group के प्रमुख Tewolde Gebremariam इस महीने के अंत तक Air India के नए CEO और MD का पद संभाल सकते हैं।

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बैठक की अध्यक्षता Tata Sons के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने की। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में आने वाले CEO की सैलरी स्ट्रक्चर समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद थी।

Campbell Wilson की विदाई, योगदान के लिए होगा धन्यवाद

मौजूदा MD और CEO Campbell Wilson इस महीने अपने पद से हट रहे हैं। बोर्ड के सदस्य बैठक में Wilson के योगदान के लिए उनका धन्यवाद भी करेंगे।

Campbell Wilson जुलाई 2022 से Air India की कमान संभाल रहे थे और उन्होंने एयरलाइन के बड़े बदलाव वाले प्लान को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में कंपनी ने अपनी सेवाओं और ऑपरेशंस को बेहतर बनाने की दिशा में कई कदम उठाए।

बोर्ड में एन चंद्रशेखरन और Campbell Wilson के अलावा पांच अन्य सदस्य शामिल हैं। इनमें स्वतंत्र निदेशक Sanjiv Mehta, Alice G Vaidyan और P R Ramesh शामिल हैं, जबकि P B Balaji और Goh Choon Phong नॉन-एग्जीक्यूटिव नॉन-इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं।

नए CEO ने कर्मचारियों से कही थी बड़ी बात

Air India के नए CEO और MD बनने जा रहे Tewolde Gebremariam ने 7 सितंबर को अपने पहले टाउनहॉल में एयरलाइन के कर्मचारियों को संबोधित किया था।

उन्होंने कर्मचारियों से सहयोग और समर्थन की अपील करते हुए कहा था कि Air India को फिर से मजबूत बनाने के लिए सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशनल एक्सीलेंस का मतलब है कि रोजाना बुनियादी चीजों को सही तरीके से करना।

उन्होंने "Make Air India Great Again (MAGA)" का लक्ष्य भी सामने रखा था।

सुरक्षा और लागत पर फोकस की जरूरत

टाउनहॉल के दौरान एन चंद्रशेखरन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देने और एयरलाइन में लागत को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया था।

Air India इस समय कई चुनौतियों से जूझ रही है। इनमें पिछले साल जून में हुआ AI171 हादसा भी शामिल है, जिसमें 260 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा एयरलाइन को भू-राजनीतिक हालात, एयरस्पेस बंद होने, ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव और ऑपरेशनल समस्याओं जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।

2022 में Tata Group ने संभाली थी Air India

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Tata Group ने जनवरी 2022 में सरकार से Air India का अधिग्रहण किया था। इसके बाद Singapore Airlines ने भी एयरलाइन में 25.1 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी।

अब CEO पद पर बदलाव के साथ Air India का फोकस अपनी सेवाओं और ऑपरेशनल क्षमता को और मजबूत करने पर है। नए CEO Tewolde Gebremariam के आने के बाद एयरलाइन की आगे की रणनीति पर भी नजर रहेगी।