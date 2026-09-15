iPhone 18 Pro का नया कैमरा फीचर, बदल देगा फोटोग्राफी का तरीका; जानें Variable Aperture कैसे करता है काम

Apple ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में कैमरा सिस्टम को लेकर बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने पहली बार 48MP Fusion Main कैमरा में Variable Aperture फीचर दिया है। इसका मतलब है कि कैमरा अब सिर्फ सॉफ्टवेयर के जरिए रोशनी और डेप्थ को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि लेंस का अपर्चर भी बदल सकेगा। इससे यूजर्स को लो-लाइट फोटो, पोर्ट्रेट और अलग-अलग सीन में ज्यादा कंट्रोल मिलेगा।

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पहली बार मिला Variable Aperture कैमरा सिस्टम

iPhone 18 Pro सीरीज का 48MP Fusion Main कैमरा छह लेजर-कट ब्लेड्स के साथ आता है, जो चार अलग-अलग अपर्चर सेटिंग्स के बीच बदलाव कर सकते हैं। कैमरा जरूरत के हिसाब से खुद भी अपर्चर एडजस्ट कर सकता है, जबकि यूजर्स Pro Controls के जरिए इसे मैनुअली भी बदल सकते हैं।

Pro Controls में अपर्चर के साथ-साथ शटर स्पीड, व्हाइट बैलेंस और हिस्टोग्राम जैसे विकल्प भी मिलते हैं। इसके अलावा डेवलपर्स के लिए भी अपर्चर कंट्रोल का API उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, 48MP Fusion Ultra Wide और 48MP Fusion Telephoto कैमरों में फिक्स्ड अपर्चर दिए गए हैं, जो क्रमशः ƒ/2.2 और ƒ/2.8 हैं।

चार अपर्चर सेटिंग्स से बदलेगा फोटो का रिजल्ट

iPhone 18 Pro का कैमरा चार अपर्चर सेटिंग्स पर काम करता है। सबसे बड़ा अपर्चर ƒ/1.48 है, जो ज्यादा रोशनी कैमरे में आने देता है। Apple के मुताबिक इससे लो-लाइट परफॉर्मेंस करीब 50 फीसदी तक बेहतर होती है और Night Mode फोटो तेजी से कैप्चर की जा सकती हैं।

ƒ/1.8 डिफॉल्ट सेटिंग है, जो रोशनी और डेप्थ ऑफ फील्ड के बीच संतुलन बनाती है। यह खासतौर पर पोर्ट्रेट फोटो के लिए उपयोगी है, जहां सब्जेक्ट को उभारने में मदद मिलती है।

ज्यादा बैकग्राउंड डिटेल के लिए छोटे अपर्चर

जब कैमरा ƒ/2.8 अपर्चर पर जाता है तो डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाती है। इससे फोटो में पीछे मौजूद चीजें भी ज्यादा साफ दिखाई देती हैं। वहीं ƒ/4.0 सेटिंग सबसे ज्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड देती है, जिससे पूरे सीन को फोकस में रखने में मदद मिलती है।

Apple का कहना है कि Pro Controls की मदद से यूजर्स ब्राइट लाइट्स के आसपास स्टारबर्स्ट जैसे इफेक्ट भी बना सकते हैं।

नया सेंसर और कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी का इस्तेमाल

iPhone 18 Pro का नया कैमरा सिस्टम नए सेंसर और कम्प्यूटेशनल इमेजिंग पाइपलाइन के साथ आता है। इसका उद्देश्य ज्यादा शार्प और डिटेल वाली तस्वीरें तैयार करना है। Variable Aperture फीचर यूजर्स को रोशनी और बैकग्राउंड ब्लर को कंट्रोल करने का नया तरीका देता है, जिससे अलग-अलग परिस्थितियों में बेहतर फोटो कैप्चर की जा सकती हैं।