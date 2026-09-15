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Newsट्रेंडिंगSpiceJet की दिल्ली-दुबई फ्लाइट 24 घंटे लेट, IGI एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा; लगाए नारे

SpiceJet की दिल्ली-दुबई फ्लाइट 24 घंटे लेट, IGI एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा; लगाए नारे

SpiceJet की दिल्ली से दुबई जाने वाली दो फ्लाइट्स में करीब 24 घंटे की देरी के बाद IGI एयरपोर्ट पर यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इंडिया टुडे के पत्रकार अमित भारद्वाज की रिपोर्ट के मुताबिक, यात्री टर्मिनल पर फंसे रहे और उन्होंने एयरलाइन पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया। SpiceJet ने देरी के पीछे ऑपरेशनल कारण बताए हैं।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 15, 2026 12:37 IST
SpiceJet फ्लाइट लेट, एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा
SpiceJet फ्लाइट लेट, एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा

In Short

  • SpiceJet की दो दिल्ली-दुबई फ्लाइट्स 24 घंटे तक लेट हुईं।
  • IGI एयरपोर्ट पर यात्रियों ने एयरलाइन के खिलाफ प्रदर्शन किया।
  • SpiceJet ने विमान ग्राउंड होने को देरी की वजह बताया।

SpiceJet की दिल्ली से दुबई जाने वाली दो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में करीब 24 घंटे की देरी के बाद दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर यात्रियों का गुस्सा देखने को मिला। परेशान यात्रियों ने एयरलाइन के खिलाफ प्रदर्शन किया और "SpiceJet chor hai" जैसे नारे लगाए।

इंडिया टुडे के पत्रकार अमित भारद्वाज की रिपोर्ट के मुताबिक, SpiceJet की फ्लाइट SG 5111 और SG 5105 के यात्री IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल पर लंबे समय तक फंसे रहे। यात्रियों का आरोप था कि फ्लाइट में देरी की सही जानकारी नहीं दी गई और उनकी मदद के लिए SpiceJet का कोई स्टाफ मौके पर मौजूद नहीं था।

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SG 5111 को 14 सितंबर सुबह 7:45 बजे दिल्ली से दुबई के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन इसे रीशेड्यूल कर 15 सितंबर सुबह 9 बजे कर दिया गया। वहीं, SG 5105 की उड़ान 14 सितंबर शाम 6:45 बजे तय थी, जिसे बदलकर 15 सितंबर दोपहर 12:30 बजे कर दिया गया।

यात्रियों ने मांगी होटल और ठहरने की व्यवस्था

अमित भारद्वाज की रिपोर्ट के अनुसार, देरी से परेशान यात्रियों ने एयरलाइन से प्रभावित यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था और स्पष्ट जानकारी देने की मांग की। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में यात्रियों को SpiceJet से जवाब मांगते हुए सुना जा सकता है।

कुछ यात्रियों ने आरोप लगाया कि एयरलाइन स्टाफ उनसे सीधे बातचीत नहीं कर रहा था और उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा।

एयरपोर्ट स्टाफ ने संभाली स्थिति

रिपोर्ट के मुताबिक, यात्रियों की परेशानी को देखते हुए IGI एयरपोर्ट और DIAL स्टाफ को स्थिति संभालने के लिए आगे आना पड़ा। एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था की और आराम करने के लिए जगह उपलब्ध कराई।

यात्रियों ने 14 सितंबर को विरोध किया था और 15 सितंबर को भी प्रदर्शन जारी रखा।

SpiceJet ने ऑपरेशनल कारणों को बताया वजह

फ्लाइट में देरी को लेकर SpiceJet ने बयान जारी किया है। एयरलाइन ने कहा कि दिल्ली से दुबई जाने वाली फ्लाइट SG 5111 और SG 5105 में देरी एक विमान के ग्राउंड होने के बाद सामने आई ऑपरेशनल वजहों के कारण हुई।

SpiceJet के प्रवक्ता ने कहा, "प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक फ्लाइट्स की व्यवस्था की जा रही है और एयरलाइन असुविधा को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।"

एयरलाइन ने यात्रियों को हुई परेशानी के लिए खेद भी जताया है। फिलहाल दोनों फ्लाइट्स के यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए दुबई भेजने की प्रक्रिया जारी है।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 15, 2026