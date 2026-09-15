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Newsबिजनेस न्यूजसस्ता भी भरोसा भी! Amazon Bazaar बना कंपनी की ग्रोथ का नया इंजन, लाखों सेलर्स जुड़े

सस्ता भी भरोसा भी! Amazon Bazaar बना कंपनी की ग्रोथ का नया इंजन, लाखों सेलर्स जुड़े

फेस्टिव सीजन से पहले Amazon ने वैल्यू कॉमर्स सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। कंपनी के मुताबिक, Amazon Bazaar पर ग्राहकों की संख्या 5 गुना बढ़ी है, जबकि सेलर्स और प्रोडक्ट्स की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। अब कंपनी छोटे शहरों के ग्राहकों और कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स पर बड़ा दांव लगा रही है।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 15, 2026 12:16 IST
₹300 से कम के प्रोडक्ट्स का खेल, Amazon Bazaar बना ई-कॉमर्स का नया हथियार
₹300 से कम के प्रोडक्ट्स का खेल, Amazon Bazaar बना ई-कॉमर्स का नया हथियार

In Short

  • Amazon Bazaar पर ग्राहकों की संख्या 5 गुना बढ़ी, सेलर्स और प्रोडक्ट सिलेक्शन में 3 गुना इजाफा हुआ।
  • प्लेटफॉर्म पर 3 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, जिनमें करीब 80% की कीमत ₹300 से कम है।
  • Amazon छोटे शहरों के ग्राहकों को जोड़ने के लिए AI और नए शॉपिंग एक्सपीरियंस पर कर रहा है फोकस।

भारत में फेस्टिव शॉपिंग सीजन की शुरुआत के साथ ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को जोड़ने के लिए नई रणनीति बना रही हैं। इसी बीच Amazon ने अपने value commerce platform Amazon Bazaar पर बड़ा दांव लगाया है। कंपनी का कहना है कि कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स के जरिए वह नए ग्राहकों, खासकर छोटे शहरों और कस्बों के खरीदारों तक तेजी से पहुंच बना रही है।

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Business Today से बातचीत में Amazon Bazaar के हेड Sameer Lalwani ने बताया कि प्लेटफॉर्म ने लॉन्च के बाद ग्राहकों की संख्या में 5 गुना, जबकि सेलर्स और प्रोडक्ट सिलेक्शन में 3 गुना बढ़ोतरी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि Tier-2 और Tier-3 शहरों से आने वाले ग्राहकों की संख्या में करीब 8 गुना इजाफा हुआ है।

3 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट, ₹500 से कम कीमत पर फोकस

Amazon Bazaar की सबसे बड़ी ताकत इसकी कम कीमत वाली कैटेगरी है। Lalwani के मुताबिक, प्लेटफॉर्म पर अब 3 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं और सभी प्रोडक्ट्स की कीमत ₹500 से कम है। इनमें करीब 80 फीसदी प्रोडक्ट्स ₹300 से कम कीमत वाले हैं।

कंपनी का मानना है कि कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स कई नए ग्राहकों के लिए Amazon की दुनिया में पहला कदम बन रहे हैं। Lalwani ने कहा कि कई ग्राहक पहले Bazaar के जरिए छोटे मूल्य की खरीदारी शुरू करते हैं और बाद में ज्यादा कीमत वाले प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ते हैं।

Bazaar से Haul तक Amazon की ग्लोबल रणनीति

Amazon Bazaar सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कंपनी के मुताबिक, भारत में शुरू किया गया यह मॉडल अब कई देशों में विस्तार कर चुका है। अलग-अलग बाजारों के हिसाब से इसे Bazaar या Amazon Haul नाम से चलाया जा रहा है।

कंपनी का फोकस उन ग्राहकों पर है जो कम कीमत में फैशन, होम, किचन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं।

Amazon के लिए हर ग्राहक की अलग जरूरत

Amazon का कहना है कि ई-कॉमर्स बाजार में अब एक ही प्लेटफॉर्म सभी जरूरतें पूरी नहीं करेगा। ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग "स्पीड लेन" चुन रहे हैं।

जहां Amazon का मुख्य मार्केटप्लेस प्रीमियम और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए है, वहीं Amazon Now तेजी से डिलीवरी और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है। दूसरी तरफ Bazaar कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स खरीदने वाले ग्राहकों को टारगेट करता है।

AI से बढ़ेगा ऑनलाइन शॉपिंग का अनुभव

Amazon Bazaar अपनी ग्रोथ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी इस्तेमाल कर रहा है। कंपनी AI की मदद से सेलर्स को सही प्रोडक्ट और कीमत चुनने में मदद कर रही है।

इसके अलावा Amazon AI आधारित शॉपिंग वीडियो पर भी काम कर रहा है, जिससे ग्राहकों को सोशल मीडिया रील्स जैसी ब्राउजिंग का अनुभव मिल सके।

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1.5 लाख से ज्यादा सेलर्स जुड़े

Amazon Bazaar पर सेलर नेटवर्क भी तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी के अनुसार, प्लेटफॉर्म पर 1.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सेलर्स हैं।

₹1,000 से कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स पर जीरो रेफरल फीस लागू करने के बाद सेलर साइन-अप में करीब 50 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। Bazaar अब 1,800 से ज्यादा कैटेगरी में सेलर्स को जोड़ रहा है।

"सस्ता भी भरोसा भी" पर Amazon का दांव

Amazon Bazaar की रणनीति सिर्फ कम कीमत तक सीमित नहीं है। कंपनी का कहना है कि ग्राहक अब सस्ते प्रोडक्ट्स के साथ भरोसा और क्वालिटी भी चाहते हैं।

Lalwani के मुताबिक, Bazaar का लक्ष्य है कि ग्राहक को कम कीमत के साथ Amazon का भरोसा, डिलीवरी नेटवर्क और क्वालिटी कंट्रोल भी मिले।

फेस्टिव सीजन में जब ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने वाली है, Amazon Bazaar छोटे शहरों के ग्राहकों को जोड़कर ई-कॉमर्स बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 15, 2026